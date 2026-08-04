Orgullo local: marplatenses crearon un envase biodegradable que conserva la carne como el plástico

Desde Mar del Plata crearon un envase biodegradable que conserva la carne como el plástico

Mar del Plata vuelve a posicionarse en el mapa de la innovación científica. Investigadores del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (Intema) desarrollaron, junto a especialistas del INTA Balcarce y INTA Anguil, un film biodegradable y compostable capaz de conservar la carne vacuna con la misma eficacia que los envases plásticos tradicionales.

El avance representa un paso importante para una de las industrias más relevantes del país: los ensayos demostraron que el nuevo material mantiene la calidad, la frescura y la inocuidad de la carne durante todo el período de exhibición, pero con un impacto ambiental mucho menor.

El Intema participó del desarrollo de un film biodegradable que conserva la calidad de la carne vacuna

El trabajo consistió en comparar un film convencional de PVC con otro elaborado a partir de polímeros biodegradables, capaces de degradarse en condiciones de compostaje sin dejar residuos plásticos. Para ello, los investigadores envasaron cortes de carne en ambos materiales y los mantuvieron durante siete días bajo las mismas condiciones de refrigeración e iluminación que tiene una góndola de supermercado.

Los resultados fueron contundentes: el envase desarrollado con participación del Intema mostró un comportamiento equivalente al plástico tradicional. Conservó el color, evitó la oxidación, soportó la humedad y las bajas temperaturas y mantuvo estables los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos del producto.

"Estos nuevos materiales están formulados a partir de polímeros biodegradables que pueden degradarse biológicamente bajo condiciones de compostaje, transformándose en biomasa, dióxido de carbono y agua sin dejar residuos", explicó la investigadora Testa.

El avance representa un paso importante para una de las industrias más relevantes del país

Desde el equipo destacaron que la validación de estos materiales es un paso indispensable para que puedan llegar a la industria sin comprometer los estándares de calidad que exige el mercado.

La incorporación de estos envases permitiría a frigoríficos y procesadores reducir significativamente la generación de residuos plásticos, una demanda cada vez más presente tanto en el mercado interno como en las exportaciones.

Otro avance para producir carne con menor impacto ambiental

La investigación no se quedó únicamente en los envases. El equipo también evaluó una alternativa para hacer más sustentable la producción ganadera mediante el uso de granos de destilería secos (GDS), un subproducto generado durante la fabricación de bioetanol de maíz.

Según el estudio, las vaquillonas suplementadas con este alimento presentaron un mayor desarrollo de grasa dorsal y una mejor tendencia al marmoleado de la carne, características que mejoran su valor comercial, sin alterar aspectos como la terneza o el pH.

El equipo también evaluó una alternativa para hacer más sustentable la producción ganadera mediante el uso de granos de destilería secos

Además, la carne mostró un color rojo más intenso y brillante al inicio de su conservación, un atributo clave para la percepción de frescura que tienen los consumidores al momento de comprar.

Con ambos desarrollos, el Intema de Mar del Plata vuelve a ubicarse en el centro de una investigación que busca responder a uno de los grandes desafíos de la industria alimentaria: producir más y mejor, reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental. Un avance con potencial para transformar la cadena cárnica y disminuir el uso de plásticos descartables en millones de envases cada año.