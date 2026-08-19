Una tradicional marca de ropa entró en concurso preventivo con una deuda superior a $7.000 millones

La empresa argentina de indumentaria IGT33 S.A., que opera las marcas Rever Pass y Be Rebel, ingresó en concurso preventivo debido a una crisis financiera que combina una importante caída en las ventas, el aumento de costos y la creciente competencia de productos importados. Con más de 40 años en el mercado y una plantilla de más de 100 empleados, la compañía busca reestructurar una deuda que supera los $7.000 millones.

El pedido formal fue presentado ante la Justicia en junio, y el concurso fue abierto oficialmente el 14 de julio por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°18. En el expediente, la empresa detalla que el deterioro comenzó en 2024 y se agravó con la imposibilidad de afrontar compromisos laborales desde mayo de 2026, lo que evidenció una situación de cesación de pagos.

Entre las causas principales del declive, IGT33 destaca la apertura de importaciones que permitió la entrada masiva de prendas, principalmente de origen oriental, a través de plataformas digitales. Esto generó una competencia desigual, ya que las marcas locales deben afrontar costos fijos elevados, como alquileres, personal, cargas sociales e impuestos, mientras que las importaciones llegan al consumidor sin una estructura física equivalente en el país.

La compañía agotó todas las instancias

Además, la compañía enfrenta una retracción del consumo interno de indumentaria y un aumento de costos salariales e insumos que superan la evolución de los precios de venta. A pesar de aplicar promociones, no pudo trasladar completamente estos incrementos, lo que impactó en la rentabilidad.

El financiamiento se convirtió en otro factor crítico. Durante 2025, el costo del crédito alcanzó niveles cercanos al 100% anual, mientras que la rentabilidad del negocio no permitía absorber esos gastos financieros. Esto profundizó el desfasaje iniciado en 2024, agravado por la menor demanda y las altas tasas de interés.

IGT33 cuenta con 13 locales alquilados en distintos centros comerciales y una planta industrial en Marcos Sastre 1804, Ricardo Rojas. La empresa reconoce que la transformación hacia un modelo mixto, que combine producción local con la importación de productos terminados, es necesaria para competir en precio, pero requiere inversión y una nueva logística difícil de financiar en el contexto actual.

La sociedad que Rever Pass y Be Rebel recurrió a la Justicia tras acumular pérdidas que casi se multiplicaron por nueve en un año

En el último ejercicio cerrado en 2025, la firma registró ventas por $11.814 millones, un descenso del 24% en términos constantes respecto a 2024, y una pérdida neta de $4.365 millones. Su pasivo supera los $7.000 millones, con una deuda bancaria de aproximadamente $3.276 millones, donde el Banco Nación concentra $2.264 millones y Banco Provincia $866 millones. Además, debe $975 millones en obligaciones fiscales y $1.725 millones en previsionales, junto con compromisos laborales, sindicales y comerciales.

La crisis financiera llevó al embargo de cuentas por parte de acreedores, lo que pone en riesgo la continuidad operativa. Por ello, la empresa considera que el concurso preventivo es la herramienta adecuada para ordenar sus pasivos, evitar ejecuciones individuales y mantener la actividad mientras negocia con sus acreedores y avanza en su reconversión.

La documentación presentada en el expediente muestra más de $7.000 millones en obligaciones entre deuda bancaria, fiscal, previsional, laboral, sindical y comercial.

La Justicia otorgó hasta el 23 de septiembre de 2026 para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación. El informe individual está previsto para noviembre, la resolución verificatoria para diciembre, y el informe general para febrero de 2027.

Rever Pass, con una trayectoria de más de cuatro décadas, incorporó desde 2007 procesos productivos integrados, incluyendo corte, confección, estampería y bordado, además de áreas comerciales, administrativas y logísticas. Actualmente enfrenta el desafío de adaptarse a un mercado con menor consumo y mayor competencia digital, buscando equilibrar producción local e importaciones para garantizar su supervivencia.