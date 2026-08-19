Se termina lo bueno: rige un alerta amarillo para este jueves en Mar del Plata y toda la Costa Atlántica
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó ráfagas de hasta 70 km/h provenientes del sur para este jueves en casi toda la costa bonaerense.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de unas breves jornadas con buen tiempo en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para la tarde de este jueves que incluye a toda la Costa Atlántica.
En principio, para el final del miércoles se espera que la temperatura descienda hasta los 11°, el viento sople a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) y el cielo permanezca parcialmente nublado.
En cuanto al jueves, el organismo anunció una máxima de 14° y una mínima de 7°, y aunque el sol todavía no se irá, se espera una jornada muy ventosa de principio a fin.
Es que el SMN pronosticó ráfagas de hasta 50 km/h provenientes del noroeste a la madrugada, desde el sudoeste a la mañana y del sur a la noche, y a su vez emitió una advertencia por ráfagas del sur hasta 70 km/h a la tarde.
El alerta rige para la ciudad y casi toda la costa bonaerese, desde San Clemente del Tuyú hasta Carmen de Patagones, la ciudad más austral de la provincia.
Leé también
Temas
Lo más
leído