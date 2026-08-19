Se termina lo bueno: rige un alerta amarillo para este jueves en Mar del Plata y toda la Costa Atlántica

La temperatura llegará a los 14° este jueves en Mar del Plata.

Después de unas breves jornadas con buen tiempo en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para la tarde de este jueves que incluye a toda la Costa Atlántica.

En principio, para el final del miércoles se espera que la temperatura descienda hasta los 11°, el viento sople a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) y el cielo permanezca parcialmente nublado.

Las ráfagas intensas se desatarán a la madrugada y se extenderán hasta la noche.

En cuanto al jueves, el organismo anunció una máxima de 14° y una mínima de 7°, y aunque el sol todavía no se irá, se espera una jornada muy ventosa de principio a fin.

Es que el SMN pronosticó ráfagas de hasta 50 km/h provenientes del noroeste a la madrugada, desde el sudoeste a la mañana y del sur a la noche, y a su vez emitió una advertencia por ráfagas del sur hasta 70 km/h a la tarde.

El alerta rige para la ciudad y casi toda la costa bonaerese, desde San Clemente del Tuyú hasta Carmen de Patagones, la ciudad más austral de la provincia.