Pettovello recorrió la instalaciones del Unzué y presentó avances de las obras para su transformación

El espacio se encuentra en proceso de restauración y puesta en valor.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto a representantes del sector empresario, realizó este miercoles un recorrido por las instalaciones del Espacio Unzué.

El emblemático edificio, originalmente conocido como Asilo Saturnino Unzué, fue construido en 1912 con el objetivo de albergar y educar a niñas de bajos recursos.

La funcionaria nacional estuvo acompañada por empresarios marplatenses.

Actualmente, se encuentra en proceso de restauración y puesta en valor para revertir el deterioro provocado por años de desuso y falta de mantenimiento.

Durante el encuentro, se presentaron los avances de las obras que permitirán transformar el Espacio Unzué en una nueva sede del Centro de Formación Capital Humano.

Asimismo, se invitó a los representantes del sector empresario a formar parte de la oferta de capacitación del proyecto, con propuestas vinculadas a las necesidades del mercado laboral y de los sectores productivos.

Esta iniciativa da continuidad a la política impulsada por el Ministerio de Capital Humano a partir de la puesta en marcha del primer Centro de Formación Capital Humano, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, y permitirá ampliar este modelo de capacitación y formación para el trabajo.

El Centro de Formación se enmarca en un nuevo modelo de desarrollo basado en la autonomía de las personas y ofrece cursos orientados a potenciar las competencias técnicas de los trabajadores, facilitar su inserción en el mercado laboral y fortalecer el empleo calificado en sectores estratégicos.