Cómo quedaron las asignaciones familiares y sociales de Anses para enero de 2026

El Ministerio de Capital Humano difundió este viernes los nuevos montos que regirán desde enero para varias asignaciones y prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), incluyendo beneficios familiares y pensiones no contributivas, en función de la actualización mensual establecida por la movilidad previsional.

Entre las principales medidas comunicadas por el ministerio que conduce Sandra Pettovello, se oficializó la suba de los valores de las asignaciones sociales, pensiones no contributivas, jubilaciones y pensiones, en línea con el ajuste del 2,47% sobre los haberes y prestaciones, calculado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025.

Los montos a partir de enero de 2026