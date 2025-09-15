Nación abrirá un nuevo Centro de Familia en Mar del Plata: "Sin intermediarios"

El intendente Guillermo Montenegro y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, firmaron un convenio para abrir un nuevo Centro de Familia en Mar del Plata. La inversión, cuyo monto no trascendió, promete garantizar actividades deportivas a niños "sin intermediarios".

A través de sus redes sociales, el jefe comunal que desde el 10 de diciembre asumirá su banca como senador por la provincia de Buenos Aires confirmó las gestiones. "Nos reunimos con Sandra Pettovello porque en Mar del Plata se va a hacer una prueba piloto para eliminar intermediarios entre chicos que quieren hacer actividades deportivas, culturales y educativas y los clubes o instituciones", agregó.

"Con este sistema el dinero va directo a los niños o adolescentes, solo se puede usar para este fin específico y son ellos los que eligen qué hacer y dónde", ponderó el dirigente que estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Local, Vilma Baragiola, y el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez.

Más sobre el Centro de Familia que se inaugurará en Mar del Plata

Se trata de un nuevo dispositivo que comenzará a funcionar el próximo 15 de octubre con el objetivo de acompañar a niños, adolescentes y sus familias de manera integral. La iniciativa se implementará a través de un sistema de vouchers que permite a los chicos elegir actividades deportivas, culturales y educativas en 19 espacios adheridos de la ciudad, sin intermediarios.

Cada beneficiario recibirá una tarjeta personalizada e intransferible con $24.000 mensuales durante tres meses, que solo podrá utilizarse en los centros habilitados, garantizando así el correcto uso del beneficio. Los adolescentes de entre 13 y 17 años recibirán directamente el dinero, mientras que en el caso de los niños de 6 a 12 años la administración quedará a cargo de sus padres.

Además, los participantes deberán asistir al Centro Faro, un espacio de formación que busca fortalecer el entramado familiar mediante talleres, charlas y encuentros. Allí se trabajarán temáticas como el valor del juego, la lectura y la alimentación saludable, con el fin de potenciar el desarrollo emocional de los hogares y prevenir situaciones de violencia.