“De esta manera no se podía ir”: el desgarrador pedido de justicia de la familia de la bebé marplatense

Walter llegó con su familia a Mar del Plata hace 15 años en búsqueda de nuevas oportunidades para darle una mejor vida a sus hijos. Sin embargo, nunca olvidó sus raíces y quiso que su nieta pudiera conocer el lugar donde vivió. De esta manera emprendió viaje junto a su señora, dos de sus hijas, una de 18 y otra de 20, y su nieta de seis meses. El objetivo era que vieran la casita que tienen en el pueblo que lo vio crecer.

Después de una semana, las chicas decidieron quedarse unos días más para compartir con la familia. Walter y su esposa volvieron a Mar del Plata para retomar sus obligaciones.

Una mañana, Magalí se levantó y notó que su hija Alai, de seis meses, tenía dolor de panza. Rápidamente tomó a la nena y la llevó al hospital Enrique Sagarduy de la localidad de Campo Largo.

Una bebé de seis meses murió luego de ser atendida en un hospital de Campo Largo, Chaco.

En la guardia la atendieron dos enfermeros que la derivaron con el médico. "El hombre no la tocó, en ningún momento revisó a la bebé. Le indicó a mi hija que le tomara la temperatura y le dio paracetamol para la fiebre. Le dijo que era un simple dolor de panza", contó Walter, abuelo de la bebé, en diálogo con 0223.

La receta, que estaba sellada pero sin firma, indicaba que le dieran siete gotas de betametasona, un corticoide pocas veces recomendado para niños. "La nena era sanísima. Tenía toda la historia clínica de Mar del Plata y todos sus controles. Tengo toda la documentación. Todos los controles que le hicimos estaban bien", indicó.

Pasaron tres horas de la consulta y Magalí decidió bañar a su hija. "Cuando la estaba cambiando, la nena entró en un estado crítico. Se le empezó a acelerar el corazón y se le hinchó el pecho. Se quejaba, pero ya no tenía fuerzas para llorar", reveló.

La receta emitida por el médico sin su firma.

Rápidamente volvieron a llevar a la nena a la guardia del hospital para que el médico la viera. Sin embargo, él estaba durmiendo. "Tuvieron que golpearle la puerta durante unos 30 o 40 minutos hasta que se levantó para atenderla", declaró.

El nosocomio no contaba con los elementos para atenderla, así que decidieron trasladarla a un centro de Alta Complejidad en la localidad de Roque Sáenz Peña. "La ambulancia tampoco estaba disponible. Siempre pasa lo mismo en ese pueblo. Hablé con un montón de gente y me dijeron que la usan para trasladar médicos o a la directora de un lado a otro", sentenció.

Durante el viaje, "este doctor empezó a gritarle un montón de cosas a mi hija. Le dijo que si la bebé se moría iba a ser culpa de ella, que la había llevado con un cuadro grave y que no estaba preparada para ser mamá. Mi hija tiene 20 años. Yo creo que para ser mamá una va aprendiendo, pero él no era quién para darle una clase de vida a mi hija", denunció.

Ninguna de las localidades cuenta con pediatras especializados.

En el traslado, un enfermero iba atrás junto con la nena y su madre, mientras que el médico se sentó adelante junto al ambulanciero. La niña tuvo la primera pérdida de signos vitales en ese momento. "Cuando la intentaron reanimar, le ponían los dedos en la boca del estómago y apretaban, en vez del pecho. Tenía el oxígeno puesto, pero hicieron todo mal", aseguró.

La ambulancia nunca llegó al centro de alta complejidad y la nena ingresó al hospital Dr. Ezequiel Paulino Morante de la localidad de Avia Terai. Momentos después una enfermera salió para comunicar el fallecimiento.

"El médico se quedó sentado con el teléfono y no dio la cara. La directora del hospital tampoco me dio la cara. Intenté hablar con ella tres veces. Yo no quería pegarle ni gritarle a nadie. Solamente quería una explicación", remarcó.

Su familia denuncia presuntas irregularidades en la atención médica

Ninguna de las localidades cuenta con pediatras especializados y la investigación busca determinar si hubo casos similares en el último tiempo. "Cuando falleció mi nietita, el médico le hizo una denuncia a mi hija porque decía que la bebé había llegado con un hematoma", manifestó.

Los forenses se hicieron presentes para realizar una autopsia y determinar si la denuncia era consistente. No obstante, "a este hombre alguien lo avivó porque se arrepintió de hacerla. Por eso la autopsia no se llevó a cabo como debería", recalcó.

"Te lo juro por la salud de todos mis hijos y de mis familiares: jamás se le hubiera ocurrido a mi hija hacerle daño a la bebé. Nosotros la amábamos y jamás se nos hubiera ocurrido algo así", agregó.

El hospital Enrique Sagarduy de Campo Largo, provincia de Chaco.

La autopsia que nunca se realizó

Con el paso de los días, la familia intentó conocer los resultados de los estudios realizados tras la muerte de la bebé. Según relató Walter, todos entendían que se había llevado adelante una autopsia. "Me mandaron el lunes a retirarlo. Cuando fui, una secretaria se puso a completar un papel delante mío", contó.

Walter aseguró que, al advertir la situación, le preguntó a la mujer qué estaba haciendo. "Le dije: 'Vos me estás rellenando un papel acá delante mío. Seguro que estás entregándome el resultado de un forense'. Entonces ella me dijo que la bebé había muerto de muerte súbita".

La explicación generó todavía más dudas en la familia. "¿A vos te parece que una bebé que fue llevada dos veces con vida al hospital tuvo una muerte súbita?", cuestionó Walter. Según sostuvo, el documento que recibió presenta además una anotación manuscrita.

La ambulancia nunca llegó al centro de alta complejidad y la nena ingresó al hospital Dr. Ezequiel Paulino Morante

"Yo tengo el papel que me dieron. Arriba está escrito a mano 'muerte dudosa'. La misma secretaria que me completó el papel puso eso. Hicieron todo mal. Se comunicaron mal, hicieron todo mal", insistió.

"Este caso no sería el único"

Walter también aseguró que, durante los días que permaneció en el pueblo, tomó conocimiento de otros episodios que, según le relataron vecinos, podrían tener características similares. "Este caso de mi hija no sería el único. Ya pasaron varios", afirmó.

Al ser consultado sobre si tenía conocimiento de otras situaciones, respondió: "No tengo conocimiento de todos, pero sé que hubo al menos dos casos más. También hubo otros de personas mayores".

En ese sentido, contó que recientemente se comunicó con otra familia. "Ayer le escribí a la mamá de una chica a la que le pasó algo parecido. Fue en el mismo pueblo y en el mismo hospital".

Walter hacía aproximadamente tres años que no viajaba a la localidad. "Fui para enterrar a mi nietita. Hablé con mucha gente porque me conocen todos y me dijeron que ese hospital es 'tierra de nadie'. Todo queda ahí".

También mencionó otros casos que, según le contaron, habrían ocurrido en el mismo lugar. "Dos chicas embarazadas murieron ahí, en el mismo lugar. Creo que también hay denuncias por esos casos, pero no salen a la luz. Todo queda en el mismo pueblo".

Por eso, Walter pidió que su denuncia pueda trascender. "Yo quiero que esto salga a la luz y que haya justicia. No puede quedar así. Es la vida de nuestros hijos", sostuvo.

La muerte de Alai tuvo un fuerte impacto en toda la familia. "Les contaba a mis amigos que, cuando mi hija quedó embarazada, tenía miedo de decírmelo. Vino, me lo dijo y yo me largué a llorar y la abracé".

"Mi nietita tenía nueve meses dentro de la panza y seis meses de vida, me hizo el hombre más feliz del mundo. Y, a la vez, me hizo el hombre más triste. De esta manera no se podía ir. Mi hija no puede ni hablar. Nosotros, sus tíos, sus tías, todos teníamos tanta ilusión de tenerla. Nos sacó todo, nos quitó todo", concluyó.