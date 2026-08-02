La furia del final no alcanzó: Aldosivi cayó 2-1 con Gimnasia

El equipo de Israel Damonte cayó por la mínima ante el "Lobo" en el Minella.

Por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, Aldosivi cayó 2-1 con Gimnasia de La Plata en el estadio José María Minella.

La primera situación clara del encuetro llego a los nueve minutos. Después de una falta sonsa de Alan Sosa en el borde del área del local. La pelota le quedó a Nicolás Barros Schelotto que remató por encima de la barrera pero se fue por arriba del travesaño.

Cinco minutos más tarde el Tiburón tuvo el gol en el pie derecho de Rochi González. El lateral derecho desbordó, tiró el centro pero la pelota se cerró rumbo al arco h Nelson Insfran se lució para evitar el primer tanto de la tarde.

A los veinte minutos lo volvió a tener el equipo de Damonte. De contraataque el equipo local aprovechó que estaba mal parado su rival, le llegó la pelota a Rochi González que encaró y remató al primer palo pero Insfran embolsó la pelota sin problemas.

A diez minutos del final de la primera parte el Lobo tuvo la más clara. Barros Schelotto asistió al sector izquierdo a Ausmendi que tiró el centro atrás y Silva Torrejón remató cruzado pero se fue desviado.

A los 40 minutos el equipo de Pereyra ejecutó de manera perfecta un contragolpe. El equipo platense abrió a la izquierda para Silva Torrejón que tiró el centro atrás y Ausmendi cabeceó cruzado, la pelota pegó en el palo y entró para que Gimansia se ponga 1-0 arriba en el marcador.

La respuesta del local llegó rápida ya que dos minutos más tarde la pelota le quedó a Laurelli que decidió rematar desde afuera del área e Insfran voló para evitar el empate del Tiburón.

El local arrancó bien la segunda parte con una doble chance de Federico Laurelli. El joven lateral tuvo un cabezazo que salvó Insfran y la mandó al córner. Y tras ese córner llegó un rebote que le quedó nuevamente a él y no dudó en rematar y se la pelota se fue apenas desviada.

Cuando parecía que mejor estaba el local con el ingreso de Gaitan y Fernández, el Tiburón quedó mal parado y la pelota le llegó al espacio a Colazo que definió entre las piernas de Chicco y puso el 2-0.

A los 78 minutos el Tiburón sorprendió y descontó. La pelota le llegó a Martin Garcia por la izquierda, tiró el centro, la pelota rozó en un jugador y le cayó en la cabeza a Gaitan que la desvío y puso el 2-1 para que el equipp local se ponga en partido.

Pero Gimnasia sabe que Aldosivi esta desprotegido atrás. La jugada siguiente otra vez Colazo se fue mano a mano con Chicco y el arquero se lució para evitar el gol del Lobo.

Sobre el final el equipo del puerto intentó con centros al área de Insfran pero no consiguió el empate agonico y se quedó con las manos vacías.

Con este resultado Aldosivi se mantiene en el puesto 29 en la tabla anual con apenas 9 puntos en 19 partidos. Mientras que en la tabla de promedios también se mantiene en el puesto 29 con 42 unidades en 51 partidos disputados.

El próximo encuentro del equipo marplatense será en Rosario ante Central el fin de semana que viene en el Gigante de Arroyito. Las siguientes fechas serán de local ante Tigre y Unión.

Síntesis:

Aldosivi: 23- Ignacio Chicco, 4- Rodrigo González, 33- Nicolás Zalazar, 2- Leonardo Sigali, 32- Joaquín Pombo, 17- Federico Laurelli; 22- Alan Sosa, 19- Lucas Castro, 21- Matías Godoy; 9- Nicolás Cordero, 29- Andrés Vombergar. DT: Israel Damonte

Cambios: Tomás Fernández y Nico Gaitan por Nicolás Cordero y Matías Godoy (ET); Agustin Palavecino y Martín Garcia por Rochi González y Federico Laurelli (59').

Gimnasia de La Plata: 23- Nelson Insfran; 25- Alexis Steimbach, 35- Juan Cortazzo, 21- Enzo Martínez, 24- Pedro Silva Torrejón; 5- Ignacio Miramon, 18- Mateo Seoane, 10- Nicolás Barros Schelotto, 8- Ignacio Fernández; 11- Jeremías Merlo, 29- Agustín Ausmendi. DT: Ariel Pereyra.

Cambios: Agustin Colazo por Jeremias Merlo 17'; Bautista Barros Schelotto y Lucas Janson por Nicolás Barros Schelotto y Agustín Ausmendi (61') Augusto Max y Lucas Lamella por Ignacio Fernández y Ignacio Miramon 87'.

Gol: Ausmendi 40' (G), Colazo 67' (G), Gaitan 78' (A)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Resultado:

Estadio: José María Minella