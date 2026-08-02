Arrancó el segundo tiempo: Aldosivi cae 1-0 con Gimnasia

El equipo de Israel Damonte cae 1-0 con el "Lobo" por la tercera fecha del torneo.

Por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, Aldosivi cae 1-0 con Gimnasia de La Plata en el estadio José María Minella con el objetivo de sumar su primera victoria en el año en la competencia doméstica.

La primera situación clara del encuetro llego a los nueve minutos. Después de una falta sonsa de Alan Sosa en el borde del área del local. La pelota le quedó a Nicolás Barros Schelotto que remató por encima de la barrera pero se fue por arriba del travesaño.

Cinco minutos más tarde el Tiburón tuvo el gol en el pie derecho de Rochi González. El lateral derecho desbordó, tiró el centro pero la pelota se cerró rumbo al arco h Nelson Insfran se lució para evitar el primer tanto de la tarde.

A los veinte minutos lo volvió a tener el equipo de Damonte. De contraataque el equipo local aprovechó que estaba mal parado su rival, le llegó la pelota a Rochi González que encaró y remató al primer palo pero Insfran embolsó la pelota sin problemas.

A diez minutos del final de la primera parte el Lobo tuvo la más clara. Barros Schelotto asistió al sector izquierdo a Ausmendi que tiró el centro atrás y Silva Torrejón remató cruzado pero se fue desviado.

A los 40 minutos el equipo de Pereyra ejecutó de manera perfecta un contragolpe. El equipo platense abrió a la izquierda para Silva Torrejón que tiró el centro atrás y Ausmendi cabeceó cruzado, la pelota pegó en el palo y entró para que Gimansia se ponga 1-0 arriba en el marcador.

La respuesta del local llegó rápida ya que dos minutos más tarde la pelota le quedó a Laurelli que decidió rematar desde afuera del área e Insfran voló para evitar el empate del Tiburón.

El local arrancó bien la segunda parte con una doble chance de Federico Laurelli. El joven lateral tuvo un cabezazo que salvó Insfran y la mandó al córner. Y tras ese córner llegó un rebote que le quedó nuevamente a él y no dudó en rematar y se la pelota se fue apenas desviada.

Síntesis:

Aldosivi: 23- Ignacio Chicco, 4- Rodrigo González, 33- Nicolás Zalazar, 2- Leonardo Sigali, 32- Joaquín Pombo, 17- Federico Laurelli; 22- Alan Sosa, 19- Lucas Castro, 21- Matías Godoy; 9- Nicolás Cordero, 29- Andrés Vombergar. DT: Israel Damonte

Cambios: Tomás Fernández y Nico Gaitan por Nicolás Cordero y Matías Godoy (ET); Agustin Palavecino y Martín Garcia por Rochi González y Federico Laurelli (59').

Gimnasia de La Plata: 23- Nelson Insfran; 25- Alexis Steimbach, 35- Juan Cortazzo, 21- Enzo Martínez, 24- Pedro Silva Torrejón; 5- Ignacio Miramon, 18- Mateo Seoane, 10- Nicolás Barros Schelotto, 8- Ignacio Fernández; 11- Jeremías Merlo, 29- Agustín Ausmendi. DT: Ariel Pereyra.

Cambios: Bautista Barros Schelotto y Lucas Janson por Nicolás Barros Schelotto y Agustín Ausmendi (61')

Gol: Ausmendi 40' (G)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Resultado:

Estadio: José María Minella