Femicidio de Mailén Antonich: dos serenos fueron aprehendidos tras el hallazgo del cuerpo en Punta Cantera

La investigación por el crimen de Mailén Antonich, la joven de 25 años encontrada sin vida en una playa de la zona sur de Mar del Plata, continúa con dos personas aprehendidas y distintas medidas de prueba en marcha para determinar qué ocurrió.

Antonich, madre de dos niñas de 1 y 6 años, había salido de su vivienda el viernes por la tarde tras recibir una supuesta propuesta laboral. Según relató su familia, había sido contactada a través de Facebook y le indicaron que debía presentarse en un supuesto balneario de la zona de Punta Mogotes para realizar una entrevista de trabajo. Como parte del contacto, le solicitaron una fotografía para la gestión de un supuesto carnet.

Desde ese momento, la joven dejó de responder mensajes y llamadas. María, madre a la víctima, aseguró que en la Comisaría 16 no les tomaron la denuncia en un primer momento: “No nos tomaron declaración, no hicieron nada. Estuvimos tres días esperando”, sostuvo.

El hallazgo ocurrió días después, cuando el hermano de Mailén encontró su cuerpo en una playa ubicada en la zona sur de la ciudad. La víctima estaba oculta debajo de un contenedor y envuelta en una sábana.

La causa está a cargo del fiscal de turno, Carlos Russo, quien confirmó que se investiga la hipótesis de que Antonich habría concurrido a una entrevista laboral antes de ser asesinada.

“Eso está a determinarse. Aparentemente, de acuerdo a las primeras testimoniales, ella habría ido a una propuesta laboral donde fue encontrada muerta. No se conoció de ella hasta hoy”, explicó el fiscal.

Russo indicó que familiares y efectivos de la Comisaría Quinta realizaban tareas de búsqueda durante la noche cuando detectaron una situación sospechosa. “Vieron la presencia de dos sujetos quemando cosas, fueron aprehendidos. A poca distancia de los bungalows se encontró el cuerpo”, detalló.

Los aprehendidos fueron identificados como Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, quien se desempeñaría como sereno del lugar, y José Luis Aquino, de 27 años, también vinculado a tareas de sereno en el predio.

El fiscal confirmó que se encuentran recolectando pruebas: “Estamos recabando imágenes de las cámaras de seguridad, todavía no las conseguimos”.

Además, personal de Policía Científica trabajó en el lugar durante la madrugada. Russo señaló que la autopsia permitirá avanzar en la determinación de la mecánica y las circunstancias de la muerte: “La autopsia será hoy o mañana”.

La investigación continúa bajo la carátula de homicidio mientras se esperan los resultados de las pericias y nuevos testimonios que permitan reconstruir las últimas horas de Juana Mailén Antonich.