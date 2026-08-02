Testimoniales, pericias y horarios: así sigue la investigación por el femicidio de Mailén

La causa por el femicidio de Johana Mailén Antonich camina sus primeras horas con la premisa de establecer con precisión lo sucedido entre la salida de la joven de su domicilio a una supuesta entrevista laboral y las cuatro de la madrugada del domingo que hallaron su cuerpo y aprehendieron a dos sujetos en un predio del balneario Punta Cantera.

Tal como reconstruyó la familia cuando habló con 0223, Antonich había sido contactada a través de Facebook por una propuesta de trabajo, le indicaron que debía presentarse en un supuesto balneario de la zona de Punta Mogotes para realizar una entrevista y le pidieron una foto para gestionar un carnet. El momento exacto del contacto y la salida será certificado en las próximas horas con las declaraciones que darán sus familiares ante el fiscal.

La víctima tenía dos hijas de 1 y 6 años.

La víctima dejó a sus dos hijas de 1 y 6 años a cuidad de familiares y un automóvil de aplicación pasó a buscarla por su vivienda en el barrio las Heras y la llevó hasta la zona ubicada entre Punta Mogotes y Waikiki. El conductor del rodado la dejó en el lugar y, supuestamente, tras esperar unos minutos se retiró del lugar.

Sin contacto con la joven, sus familiares fueron durante los primeros minutos del domingo a la comisaría decimosexta para radicar una denuncia por averiguación de paradero. Fuentes oficiales indicaron que el personal estaba tomando otra denuncia y que se retiraron quince minutos después con la promesa de regresar para hacer la exposición.

Apenas pasadas las dos de la madrugada regresaron a la dependencia y radicaron la denuncia por averiguación de paradero. Faltaban apenas diez minutos para las cuatro de la madrugada cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de personas en el lugar donde el auto había dejado a Mailén más temprano.

Allí personal de la comisaría quinta y los propios parientes de la joven vieron que dos personas prendían fuego un tacho, escaparon corriendo y fueron reducidos cuando quisieron esconderse en el parador Waikiki: ambos tenían heridas de autodefensa en el rostro –compatibles con una acción de resistencia- y presentaban manchas hemáticas en su ropa.

Dos sujetos fueron detenidos.

Agustín Bartolomé Díaz (26) y José Luis Aquino (27) fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría quinta donde se hicieron las primeras actuaciones. Tras su paso por Cuerpo Médico y la toma de muestras fueron alojados en el complejo penitenciario de Batán y este lunes serán trasladados a Tribunales para declarar ante el fiscal Carlos Russo.

En el marco de las actuaciones dispuestas por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 se aguarda a autopsia al cuerpo de la joven que estaba semidesnudo, atada de pies y manos, había sido parcialmente enterrado y presentaba signos de golpes y heridas de arma blanca.