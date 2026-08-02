Horror en Mar del Plata: salió de su casa por una falsa entrevista laboral y la encontraron muerta en una playa del sur

Juana Mailén Antonich, de 25 años y madre de dos niñas de 1 y 6 años, había salido de su casa el viernes por la tarde para asistir a una supuesta entrevista laboral y nunca regresó. Días después, su hermano encontró su cuerpo sin vida en una playa de la zona sur de Mar del Plata, oculto debajo de un contenedor y envuelto en una sábana.

Según reconstruyó la familia, Antonich había sido contactada a través de Facebook por una propuesta de trabajo. Le indicaron que debía presentarse en un supuesto balneario de la zona de Punta Mogotes para realizar una entrevista y le pidieron una foto para gestionar un carnet.

Juana Mailén Antonich, de 25 años, fue vista por última vez el viernes cuando se dirigía a una entrevista de trabajo.

En diálogo con 0223, María, madre de la víctima, aseguró que todo se trató de un engaño. "A ella la contactaron porque estaba buscando trabajo. Tiene dos hijas y necesitaba trabajar. Le dijeron que fuera a un balneario que no existe, el 'Balneario Punta Mogotes Cero'. La pasó a buscar un remisero y la llevaron engañada. Ahí la estaban esperando tres hombres más", relató.

Al perder contacto con la joven, la familia intentó radicar una denuncia por averiguación de paradero. Sin embargo, María denunció que en la Comisaría 16 no les recibieron la denuncia y les indicaron que debían esperar. "No nos tomaron declaración, no hicieron nada. Estuvimos tres días esperando", afirmó.

Ante la falta de respuestas, los propios familiares comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de Juana. Una amiga logró acceder a su cuenta de Facebook y encontró la última conversación mantenida con la persona que la había citado para la entrevista laboral. "A partir de ahí investigamos nosotros: la familia, los hermanos, la mamá y una amiga. Sin ayuda de la policía", sostuvo.

La búsqueda los llevó hasta una playa de la zona sur, donde, según explicó, había cámaras de seguridad y testigos que observaron movimientos sospechosos.

El desenlace fue devastador

"Mi hijo encontró a su hermana. Debajo de uno de esos contenedores estaba envuelta en una sábana. La policía no hizo absolutamente nada", expresó entre lágrimas.

Su madre denunció que la familia tuvo que investigar por sus propios medios porque la Policía no les tomó la denuncia por su desaparición.

María también cuestionó el procedimiento posterior al hallazgo. Contó que viajó de urgencia desde Buenos Aires, donde reside, pero que no le permitieron acercarse al cuerpo de su hija. "Mi hijo ya la había reconocido y yo solo quería verla. No me dejaron", reclamó.

La mujer recordó que Juana había aceptado la propuesta laboral porque necesitaba generar ingresos. "Salió a buscar trabajo para darle de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso", lamentó.

Por último, pidió que el caso sirva para prevenir nuevas víctimas: "Quiero que las chicas sepan que ese supuesto balneario no existe. Si las citan para una propuesta de trabajo en ese lugar o las pasa a buscar un remisero como parte del trabajo, desconfíen. Es todo una mentira", advirtió.

Mientras la investigación judicial avanza para esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades, la familia reclama que el caso no quede impune.