Preocupación para Coudet: la figura de River que podría irse a un gigante del Brasileirao

El mercado de pases no da respiro y River vuelve a estar en el centro de la escena. Mientras la dirigencia trabaja para reforzar el plantel de cara a la segunda parte de la temporada, también podría concretarse una baja de peso. Facundo Colidio es seguido de cerca por Vasco da Gama, que ya comenzó las gestiones para incorporarlo en este mismo libro de pases.

El club brasileño estaría dispuesto a presentar una oferta cercana a los cinco millones de dólares para quedarse con el delantero. Sin embargo, en River consideran que ese monto es insuficiente y esperan una propuesta superior para abrir la puerta a una transferencia. Las negociaciones continúan y la posibilidad de una salida gana fuerza con el correr de las horas.

Desde su llegada al Millonario a mediados de 2023, Colidio nunca logró consolidarse como una de las grandes figuras del equipo. Pese a contar con oportunidades bajo las conducciones de Martín Demichelis, Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet, el atacante no pudo sostener el nivel que había mostrado en Tigre ni confirmar las expectativas que había generado tras su paso por Inter de Milán.

La relación con los hinchas también atravesó distintos momentos. Aunque sobre el cierre del Torneo Apertura consiguió revertir parte de las críticas con buenas actuaciones, nunca terminó de ganarse por completo el respaldo de los simpatizantes. Aun así, sus números reflejan una participación importante: disputó 135 partidos, convirtió 32 goles, entregó 14 asistencias y conquistó dos títulos con la camiseta de River.

En caso de concretarse su llegada a Vasco da Gama, Colidio podría protagonizar un cruce muy especial en la Copa Sudamericana. Si River elimina a Independiente Santa Fe y el conjunto brasileño hace lo propio frente a Olimpia en los octavos de final, ambos equipos se enfrentarían en los cuartos, con el delantero teniendo la posibilidad de medirse rápidamente contra su exclub. Una historia que, por ahora, depende de que las negociaciones lleguen a buen puerto.

La salida de Colidio no sería la única en los próximos días. Se espera por la transferencia de Ian Subiabre, Kevin Castaño, Maxi Salas, Fabrizio Bustos y muchos de los jugadores que se encuentran relegados por decisión de la dirigencia del Millonario.