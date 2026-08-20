Crece el reclamo contra Ioma en Mar del Plata: preparan una nueva marcha y evalúan un acampe

Afiliados de Ioma realizarán una nueva movilización en Mar del Plata para reclamar la regularización de las prestaciones y la aprobación de tratamientos para los beneficiarios en las distintas clínicas de la ciudad.

La medida busca exponer la demora en los pagos y las deudas que afectan tanto a los prestadores como a los usuarios. Asimismo, no descartan la posibilidad de instalar un acampe por tiempo indefinido frente a las oficinas de la institución.

Afiliados de la obra social volverán a movilizarse para reclamar por las demoras en las prestaciones

La protesta se llevará a cabo el próximo martes 25 de agosto y se espera una participación multitudinaria. Referentes de los damnificados aseguraron que atraviesan dificultades hace meses y por eso decidieron luchar por sus derechos.

En este tiempo, ya se consolidaron múltiples marchas y reclamos para obtener respuestas concretas por parte de las autoridades de la obra social.

Semanas atrás una marplatense viajó 400km hacia La Plata para pedir respuestas en la sede central de Ioma ante la falta de pagos de la acompañante terapéutica de su hija. Ante la falta de respuestas, decidió permanecer en la sede central de la obra social y acampar allí junto a su reclamo.

La protesta se llevará a cabo el próximo martes 25 de agosto.

La situación quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde la mujer exigía la presencia de algún funcionario que pueda darle una respuesta. “Estamos reclamando pagos desde abril”, manifestó, y cuestionó la falta de soluciones después de varios meses de reclamos. El episodio se sumó a las distintas protestas de afiliados que denuncian demoras y dificultades para acceder a prestaciones de Ioma.