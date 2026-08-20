Por un error de Mercado Pago cobraron peajes por $155 mil durante seis horas

Un error en el sistema de Mercado Pago afectó a numerosos usuarios de Telepase que transitaron por el corredor sur de la autopista Ricchieri el viernes 14 de agosto. Durante seis horas, entre las 10 y las 18, el cobro automático multiplicó por cien el valor real del peaje, generando cargos de hasta $155.802, cuando el precio habitual fuera del horario pico es de $1.548.

Este incidente tuvo lugar en uno de los accesos principales al área metropolitana de Buenos Aires, donde la utilización de Telepase para el pago automatizado es obligatoria para los vehículos que circulan a diario. La falla en la plataforma de pagos digitales de Marcos Galperin impactó directamente en los usuarios que tenían vinculado Telepase a Mercado Pago.

El error fue detectado gracias a las alertas automáticas que recibieron muchos usuarios por consumos inusuales en sus tarjetas, además de la revisión habitual de los resúmenes bancarios. La empresa encargada del cobro identificó rápidamente la problemática y la solucionó, aunque recomienda a quienes hayan pasado por la autopista en ese horario revisar sus movimientos financieros y presentar reclamos si detectan cobros indebidos.

Durante el incidente, “centenares de usuarios recibieron notificaciones automáticas de consumos inusuales o descubrieron el error al examinar los resúmenes de sus tarjetas de crédito o cuentas bancarias”, lo que generó preocupación entre quienes dependen de la automatización para sus pagos cotidianos y desplazamientos.

Este nuevo inconveniente suma críticas a Mercado Pago, que ya había estado en el centro de cuestionamientos por problemas similares en la gestión de pagos electrónicos.