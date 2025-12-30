Comerciantes en alerta por estafadores en Mar del Plata: cómo darse cuenta si un comprobante es falso

El momento en que el estafador le devuelve las bebidas al comerciante.

En las últimas horas, el propietario de un vinoteca publicó un video denunciando el intento de estafa que sufrió en la noche del sábado, cuando un hombre oriundo de Buenos Aires quiso engañarlo con un comprobante falso.

La víctima se trata del dueño de Espacio Lamadrid, situado en la zona de la Vieja Terminal, quien explicó que a las 22:30 ingresó un cliente que planeaba hacer una cuantiosa compra, la cual incluía dos botellas de fernet, dos gaseosas, dos vinos y bombones del cielo.

Sin embargo, de acuerdo a su relato, el sujeto pretendió transferirle e inmediatamente atinó a cargar las bebidas a su camioneta porque "llegaba tarde a un asado", aunque en ese punto el comerciante se dio cuenta de que el dinero nunca había llegado y se acercó a reclamarle el pago.

Pero no terminó allí, sino que el estafador le envió un comprobante desde su número de teléfono para asegurarle que los 125 mil pesos iban a aparecer depositados en su cuenta y esa acción lo terminó por delatar.

Es que, según confió el damnificado, logró darse cuenta de que no figuraba el nombre del remitente y le exigió que devuelva la mercadería en su totalidad, y el delincuente lo hizo pero sustrajo los bombones del cielo.

"Esta gente le hace mal al turismo. Esta temporada puede ser buenísima, pero esta gente la puede arruinar. Compartí este video a tus amigos comerciantes y turistas porque Mar del Plata no necesita de esta gente", lamentó el trabajador que evitó ser estafado y realizó la denuncia, como muestra en la publicación.