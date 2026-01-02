Mercado Pago: el truco para ganar hasta 1 millón de pesos sin poner plata

Mercado Pago consolidó su sistema de referidos como una de las herramientas más atractivas para generar ingresos adicionales en Argentina durante este inicio de 2026. El mecanismo permite a los usuarios obtener hasta $1.000.000 de forma legal y directa dentro de la aplicación creada por Marcos Galperin. Por cada nuevo contacto que descargue la billetera y realice su primera operación, el referente recibe una acreditación automática de $10.000.

La mecánica para acceder a este beneficio es sumamente sencilla y se encuentra disponible en la sección de "Beneficios" o bajo la opción "Invitá y ganá". Los usuarios pueden compartir un enlace personalizado a través de WhatsApp o redes sociales para alcanzar el cupo máximo de 100 personas recomendadas. “Recomendá la app y ganá $10.000”, es el mensaje que habilita la participación en este programa de incentivos financieros.

Los fondos permiten pagar servicios o reinvertir el capital.

Cuál es el requisito para que se acredite el dinero

Un requisito indispensable para que se acredite el dinero es que el invitado efectúe una acción real, como pagar un servicio, recargar la SUBE o utilizar el código QR. Este sistema no solo beneficia el bolsillo del usuario, sino que acelera la adopción de servicios digitales en un mercado donde el efectivo aún es predominante. Para la plataforma, atraer nuevos clientes fortalece su ecosistema de pagos y consolidada sus herramientas de ahorro.

Los fondos obtenidos mediante este truco promocional impactan directamente en la economía personal, permitiendo pagar facturas o reinvertir el capital en la cuenta remunerada. En un contexto económico desafiante, la posibilidad de sumar un millón de pesos sin inversión previa se ha vuelto un fenómeno viral en comunidades digitales. Muchos usuarios aprovechan sus redes de contactos para optimizar sus finanzas y organizar mejor sus gastos mensuales.