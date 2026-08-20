El Colegio de Magistrados expresó su preocupación por los llamados a la violencia

Mediante un comunicado reivindicó el respeto por las instituciones y el Estado de Derecho.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata manifestó su “profunda preocupación” ante las declaraciones públicas de integrantes del sector político en las últimas horas tras distintos hechos delictivos registrados en la ciudad.

A través de un comunicado, la entidad señaló que esas expresiones incluyeron llamados a una reacción violenta por parte de la ciudadanía y posicionamientos sobre hechos que todavía se encuentran bajo investigación.

Desde el Colegio advirtieron que este tipo de manifestaciones pueden contribuir a profundizar la conflictividad social y remarcaron la importancia de que las distintas instituciones puedan desarrollar sus funciones sin presiones externas.

Los magistrados y funcionarios cuestionaron las expresiones que puedan “alentar la confrontación, exacerbar la conflictividad social o promover respuestas por fuera de los cauces institucionales”. En la misma línea denostaron las manifestaciones que intentan condicionar el trabajo de los organismos encargados de investigar y juzgar los hechos.

El comunicado se publica mientras continúan las investigaciones vinculadas con los recientes delitos ocurridos en la ciudad, por lo que desde el Colegio remarcaron la necesidad de respetar los procedimientos institucionales antes de establecer responsabilidades. Así, reafirmaron su compromiso con “la convivencia democrática, el respeto irrestricto por las instituciones y la resolución pacífica de los conflictos”.

El Colegio también hizo un llamado a los distintos sectores que tienen responsabilidades públicas para que sus intervenciones contribuyan a preservar la tranquilidad social: "El Consejo Directivo del Colegio convoca a todos los actores con responsabilidad pública a contribuir, desde la mesura y el respeto, a preservar la paz social y la plena vigencia del Estado de Derecho”.