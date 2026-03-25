Por primera vez en Mar del Plata se destituyó a un juez por violencia laboral y de género

Destituyen a un juez en Mar del Plata por violencia laboral y de género.

El Jurado de Enjuiciamiento dio a conocer hoy la sentencia en el proceso de jury contra el juez Mariano Riva, el titular del Tribunal de Trabajo N° 4 de Mar del Plata, en una causa impulsada por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) por graves hechos de violencia laboral y de género.

El Tribunal resolvió la destitución del magistrado, quien ya se encontraba suspendido, al considerar acreditadas las prácticas sistemáticas de maltrato, hostigamiento, acoso sexual y abuso de poder, contra trabajadores y trabajadoras judiciales.

El proceso incluyó un extenso debate oral y público en el que se presentaron más de veinte testimonios de víctimas, además de pericias oficiales que respaldaron las denuncias. Tanto la Procuración como la AJB coincidieron en que los hechos estaban debidamente probados y que correspondía aplicar la máxima sanción prevista.

Desde el gremio judicial destacaron la importancia del fallo. “Marca un precedente: no hay lugar para la violencia laboral ni de género en el Poder Judicial. Es el resultado de la organización y la decisión de no naturalizar estas prácticas”, expresó el secretario general de AJB, Oscar Yenni.

En la misma línea, la secretaria de Género y Diversidad Mónica Blanc subrayó la relevancia de la denuncia y el acompañamiento institucional: “Es fundamental denunciar y no atravesar estas situaciones en soledad. La AJB es el espacio para acompañar, contener e impulsar estos reclamos y buscar justicia ante hechos que muchas compañeras aún sufren. Este tipo de resoluciones también nos marcan el camino para seguir construyendo, todos los días, un Poder Judicial más democrático, con perspectiva de género y libre de violencias”.

La decisión del Jurado se inscribe en un contexto de creciente visibilización de las violencias dentro de ámbitos laborales y particularmente en el Poder Judicial, donde se busca sentar precedentes para promover transformaciones estructurales.