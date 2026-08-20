Chau calorcito: vuelve el frío y un alerta meteorológico a Mar del Plata
El pronóstico anticipa condiciones variables en la ciudad con un jueves que tendrá “dos climas”. Enterate.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Los marplatenses vivirán un jueves cambiante en materia de clima, con una primera parte del día primaveral y luego otra más acorde a la estación y con el condicionante de un alerta meteorológico.
A las 8, Mar del Plata atraviesa un tiempo estable, con el cielo algo nublado y una temperatura que se ubica en los 7,5°C durante las primeras horas de la mañana, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La jornada comenzó con humedad del 73%, una presión atmosférica de 1010 hPa y viento del noroeste a 21 km/h. La visibilidad alcanzaba los 10 kilómetros.
La temperatura irá en ascenso y se prevé una máxima de 16°C que puede extenderse hasta la primera parte de la tarde. Según los sitios especializados, a partir de las 16, rota el viento al sur y cambia el clima.
Rige un alerta amarilla por viento
El SMN determinó para Mar del Plata y la Costa Atlántica un alerta amarilla por fuertes vientos. Durante la tarde y la noche se prevén velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.
Desde Defensa Civil aconsejan circular con precaución por la vía pública, atendiendo las normas de tránsito; asegurar macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas y no sacar la basura fuera del horario permitido.
No se esperan precipitaciones durante la jornada, con una probabilidad de lluvias del 0% tanto durante la mañana como por la tarde y la noche.
Cómo seguirá el tiempo
El pronóstico extendido anticipa un viernes con una mínima de 6°C y una máxima de 10°C, mientras que el sábado será una de las jornadas más frías del período, con temperaturas que oscilarán entre 2°C y 8°C.
Para el domingo se espera una mínima de 4°C y una máxima de 10°C.
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