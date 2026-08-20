Chau calorcito: vuelve el frío y un alerta meteorológico a Mar del Plata

Luego de la “primavera”, vuelve el frío a Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

Los marplatenses vivirán un jueves cambiante en materia de clima, con una primera parte del día primaveral y luego otra más acorde a la estación y con el condicionante de un alerta meteorológico.

A las 8, Mar del Plata atraviesa un tiempo estable, con el cielo algo nublado y una temperatura que se ubica en los 7,5°C durante las primeras horas de la mañana, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzó con humedad del 73%, una presión atmosférica de 1010 hPa y viento del noroeste a 21 km/h. La visibilidad alcanzaba los 10 kilómetros.

La temperatura irá en ascenso y se prevé una máxima de 16°C que puede extenderse hasta la primera parte de la tarde. Según los sitios especializados, a partir de las 16, rota el viento al sur y cambia el clima.

Rige un alerta amarilla por viento

El SMN determinó para Mar del Plata y la Costa Atlántica un alerta amarilla por fuertes vientos. Durante la tarde y la noche se prevén velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

Desde Defensa Civil aconsejan circular con precaución por la vía pública, atendiendo las normas de tránsito; asegurar macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas y no sacar la basura fuera del horario permitido.

No se esperan precipitaciones durante la jornada, con una probabilidad de lluvias del 0% tanto durante la mañana como por la tarde y la noche.

Cómo seguirá el tiempo

El pronóstico extendido anticipa un viernes con una mínima de 6°C y una máxima de 10°C, mientras que el sábado será una de las jornadas más frías del período, con temperaturas que oscilarán entre 2°C y 8°C.

Para el domingo se espera una mínima de 4°C y una máxima de 10°C.