Condenado por atropellar y matar a motociclista deberá pagar millonaria indemnización

El Juzgado Civil y Comercial N° 6 de Mar del Plata condenó a Mauro Luciano Brunke y a la compañía Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada a indemnizar a los familiares de Emiliano José Vidal, quien falleció luego de ser atropellado por una camioneta en la esquina de Córdoba y Garay, el 6 de diciembre de 2020.

La Jueza Gabriela Judit De Sabato consideró determinante la sentencia penal previa, que había condenado a Brunke a cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para conducir por el delito de homicidio culposo agravado.

Lo resolvió el Juzgado Civil y Comercial N°6.

Tal como se informó oportunamente, en ese proceso ante la Justicia Correccional se estableció que Brunke circulaba alcoholizado, a una velocidad superior a la permitida, y que, luego del impacto, se retiró del lugar sin asistir a la víctima.

La jueza también descartó que la falta de casco de Vidal permitiera reducir o eliminar la responsabilidad del conductor: si bien en su momento se acreditó que la víctima no llevaba casco, no se presentó prueba suficiente para demostrar que esa circunstancia hubiera modificado el desenlace fatal.

En la sentencia se entendió que las múltiples infracciones cometidas por Brunke fueron determinantes en la producción del accidente. “Conducía de manera imprudente su vehículo, haciéndolo a una velocidad que según se desprende de la pericia accidentológica agregada a la causa penal era no menor a 54,47 km/h, en franca violación al máximo permitido legalmente en calles del ejido urbano y con un dosaje alcohólico mucho mayor a 1.06 gramos de alcohol por litro de sangre”, sostuvo.

Brunke circulaba en camioneta.

En cuanto a la indemnización, la demanda prosperó por un monto equivalente a 24,24 Salarios Mínimos Vitales y Móviles, 72.730 dólares estadounidenses y 624 Unidades Psicológicas –unos tres millones de pesos-, además de los intereses establecidos en la sentencia.

La condena también contempla intereses según las pautas fijadas para cada rubro. El fallo estableció que los importes deberán abonarse dentro de los 10 días de que la sentencia quede firme, bajo apercibimiento de ejecución.