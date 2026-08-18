Pedirán la prisión preventiva de los dos detenidos por el crimen del ferretero

Al cumplirse los quince días de la negativa a declarar de los dos acusados de matar al ferretero Ricardo Ruiz en su local durante un intento de robo, la fiscalía pidió una prórroga de dos semanas para hacer el pedido de prisión preventiva de ambos imputados como coautores.

Lo mataron tras un intento de robo.

Si bien no hay dudas acerca de la mecánica empleada y la responsabilidad de Tomás Hoste y Alan Ovejero en el hecho, desde la Unidad Funcional de Instrucción N°7 están terminando de anexar todas las pruebas para hacer la solicitud a la Justicia de Garantías.

Tal como se informó, los sujetos de 23 y 25 años fueron aprehendidos minutos después del ataque a pocas cuadras del lugar. El primero de ellos -que registraba un pedido de captura activo en una causa por robo- fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas en inmediaciones de Brandsen y Arrué, a seiscientos metros del lugar del hecho. El otro fue interceptado en Arrué y Berutti cuando intentó evadir el operativo cerrojo que hizo la policía escapando por los techos de las viviendas.

Efectuaron un solo disparo que le dio en el corazón.

El informe de autopsia al ferretero observó una hemorragia masiva con perforación cardíaca que derivó en el paro cardíaco respiratorio como causa de muerte. En esa operación se recuperó resto de un proyectil que, tras la pericia balística, se confirmó que fue disparado con el revólver calibre .32 secuestrado durante la detención.

En su única presentación en Tribunales los dos imputados estuvieron acompañados por miembros de la defensa oficial y escucharon la imputación por homicidio criminis causa en la causa a cargo del fiscal Carlos Russo. Ese delito tiene una pena en expectativa única de prisión perpetua, independientemente del rol de autor o coautor.