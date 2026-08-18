Un sacerdote atropelló a un grupo de chicos y huyó: lo encontraron horas después y quedó demorado

Un grupo de chicos que circulaba en distintas motos fue protagonista de un violento accidente de tránsito en Sumampa, en la provincia de Santiago del Estero, después de que una camioneta los embistiera en el regreso a sus casas. Según la denuncia del padre de una de las víctimas, el conductor del vehículo huyó del lugar sin detenerse a mirar ni asistir a los heridos.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas del pasado lunes, en las inmediaciones de la intersección de ruta 1 y avenida Nuestra Señora de la Consolación. Los jóvenes habían compartido un partido de padel y antes de volver a sus casas habían pasado a visitar a un amigo que se encontraba enfermo, pero todo cambió cuando una camioneta blanca apareció en el camino y los embistió.

El padre del menor que radicó la denuncia contó que recibió un llamado de alerta inmediatamente después del accidente y que se dirigió al lugar, donde encontró a su hijo con el rostro ensangrentado: “Como pudieron, los chicos se levantaron y pidieron ayuda”. Según su relato, el vehículo involucrado era una camioneta blanca que tenía un rosario en la caja.

Las familias solicitaron la intervención de la Policía y pidieron que se implementaran controles para intentar localizar el vehículo. El operativo dio resultado horas más tarde, cuando los efectivos encontraron la camioneta en la ciudad vecina de Pinto. La identificación del conductor generó sorpresa entre los familiares de las víctimas, ya que se trataba del padre Miguel Espíndola, un conocido sacerdote santiagueño.

La causa quedó en manos de la fiscal Fernanda Vittar, quien ordenó distintas medidas para reconstruir el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. Dispuso por ejemplo un test de alcoholemia al sacerdote, con registro en video y en presencia de dos testigos. Según trascendió, Espíndola habría manifestado que iba escuchando música muy fuerte y no se habría dado cuenta de lo ocurrido.

El sacerdote fue demorado preventivamente y a posteriori recuperó la libertad. Los jóvenes permanecen fuera de peligro. “Por suerte mi hijo y los otros chicos están todos bien. Están con dolor, pero están fuera de peligro”, cerró el padre del menor.