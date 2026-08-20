Atendía "point" en Santa Rosa del Mar y lo detuvieron

Secuestraron cocaína fraccionada para la venta, una balanza de precisión, celulares y dinero.

Un hombre de 59 años acusado de comercializar estupefacientes al menudeo en una construcción del barrio Santa Rosa del Mar fue aprehendido en las últimas horas tras la realización de un allanamiento.

En el marco de una investigación que comenzó el mes pasado, la fiscalía de Estupefacientes pidió un allanamiento para una vivienda ubicada en la avenida Centeno casi calle 449.

Fue personal de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas los que ingresaron al "point" y secuestraron cocaína fraccionada para la venta, una balanza de precisión, celulares y dinero.

El imputado fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas será trasladado a Tribunales para prestar declaración.