Golpe a un desarmadero: tenían autos robados, cientos de autopartes y ofrecieron 100 mil dólares para coimear a los inspectores

Un importante operativo contra el robo y la comercialización ilegal de autopartes se llevó adelante en las últimas horas en una metalera ubicada en avenida Polonia al 1750, donde la Policía encontró una enorme cantidad de piezas y elementos utilizados para desarmar y reducir vehículos. El procedimiento forma parte de un operativo de control y saturación desplegado en distintos puntos de Mar del Plata a partir del análisis del delito automotor.

En el predio se encontraron dos blocks de motor correspondientes a vehículos que tenían pedido de secuestro activo. Uno pertenecía a un Peugeot 207 denunciado como robado el 6 de agosto y el otro a un Toyota Yaris cuyo robo había sido denunciado el 24 de abril. “Fue un enorme operativo”, explicó a 0223 Javier Sanz, director provincial de Fiscalización y Control Policial.

Ofrecieron una fortuna para frenar un allanamiento en Mar del Plata y encontraron autos robados

El volumen del material encontrado sorprendió a los investigadores y la inspección continuaba durante la jornada. A simple vista, Sanz estimó que había al menos 80 vehículos o partes de vehículos dentro del predio. Entre lo secuestrado había 300 amortiguadores, 300 tapas de motor, 450 pistones, ejes traseros y numerosas autopartes, además de maquinaria y elementos de corte como amoladoras, masas de hierro y equipos de autógena.

También fue secuestrada una motocicleta Gilera Smash sin dominio colocado, con las numeraciones identificatorias del motor y del cuadro suprimidas. Los investigadores deberán establecer ahora la procedencia de ese rodado y del resto de los elementos encontrados.

Encontraron dos motores de vehículos con pedido de secuestro activo

Uno de los episodios más llamativos ocurrió durante la inspección. Según consta en el parte policial, dos personas ofrecieron 100.000 dólares al personal policial para evitar la clausura del establecimiento e impedir que continuara el procedimiento. Ambas quedaron imputadas por encubrimiento, supresión de numeración registral y cohecho en grado de tentativa, a disposición de la Justicia.

“Cuando se empieza a realizar la inspección, al encontrarse algún elemento de dudosa procedencia, ejercieron el soborno para ver si podían arreglar y que no se genere la inspección”, explicó Sanz. El funcionario agregó que la investigación continuará para determinar si existe una estructura mayor detrás de la comercialización de los vehículos y autopartes robadas.

Los autos habían sido robados recientemente en Mar del Plata

El operativo incluyó además inspecciones en otros dos establecimientos, ubicados en la zona de Tetamanzi y Génova y en San Lorenzo y Juncal. Allí fueron encontrados otros seis motores de automóviles y dos motores de motocicletas con pedidos de secuestro activos, vinculados con distintos robos y hurtos. En total, hubo seis personas imputadas en los tres procedimientos.

Por la enorme cantidad de elementos encontrados, la Policía dejó consigna en los tres comercios y las inspecciones continuarán para completar el relevamiento. También se busca determinar si el desmantelamiento de los vehículos se realizaba íntegramente en Polonia o si existían otros establecimientos que intervenían en distintas etapas del proceso.

El predio tenía una enorme cantidad de autopartes y vehículos compactados

Sanz explicó que los lugares fueron seleccionados a partir del análisis del mapa de calor del delito automotor. “El robo elevado de automotores en la zona céntrica y después viendo también dónde están los hallazgos, la mayor cantidad de hallazgos, que es en esta zona”, explicó. A partir de ese análisis se definieron los puntos donde realizar las inspecciones.

Dos personas quedaron imputadas por encubrimiento y cohecho

El funcionario sostuvo además que la cantidad de vehículos compactados, autopartes y herramientas encontradas permite establecer que la actividad llevaba tiempo desarrollándose en el lugar. “Vienen trabajando desde hace bastante”, afirmó, y destacó la presencia de vehículos reducidos y grandes cantidades de metal acumulado.

Para Sanz, por la magnitud del hallazgo, el caso excede a los habituales procedimientos por encubrimiento. “Este delito es más grave por la cantidad, no es solamente un encubrimiento, sino que acá hay una comercialización de autopartes robadas”, sostuvo, aunque aclaró que será la Justicia la que determine las responsabilidades penales.

También encontraron una moto con las numeraciones suprimidas

“La intención de esto es cortar con el delito automotor que está muy elevado en la ciudad de Mar del Plata”, afirmó Sanz. El funcionario destacó que este tipo de operativos combinan la presencia policial con el análisis de inteligencia criminal para detectar dónde terminan los vehículos sustraídos y avanzar sobre la cadena que permite su desarme y comercialización.