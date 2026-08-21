Violó a un menor y lo detuvieron: familiares de la víctima están conformes y esperan que avance la causa

Horas después de la detención de un hombre de 67 años acusado de abusar a un menor de edad entre 2014 y 2015, los familiares de la víctima emitieron un comunicado en el que consideraron que la medida les permite recuperar “un poco de calma” y les brinda la tranquilidad de saber que su reclamo fue escuchado.

" Luego de tantos años de dolor, angustia e incertidumbre, esta decisión representa para nosotros un importante paso en el camino hacia la justicia. Agradecemos profundamente el trabajo realizado por la Fiscalía interviniente y por el Juzgado de Garantías, y valoramos especialmente que se haya adoptado una decisión que consideramos fundamental para el avance de esta investigación”, expresaron en el texto que alcanzaron a 0223.

Tiene 67 años.

“Sabemos que el proceso aún continúa, pero esta medida nos brinda tranquilidad y esperanza, reafirmando nuestra confianza en las instituciones. Esperamos que la decisión adoptada sea mantenida a lo largo del proceso y que la Justicia continúe actuando con la misma firmeza y compromiso en la protección de las víctimas”, agregaron.

R.D.S. ya había recibido una condena el 11 de agosto del año pasado en el marco de una causa por delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de una hermana de esta víctima en esa misma época.

En agosto de 2023, y con el patrocinio del estudio Robbio Bernat, los familiares hicieron una nueva denuncia penal en virtud de hechos de abuso sexual de similares características a aquellos por los cuales fuera condenado, presuntamente cometidos en perjuicio de otro familiar descendiente.

La detención la dispuso la Justicia de Garantías.

Fue en el marco de esta nueva investigación, y frente al avance de las actuaciones y al nuevo llamado a prestar declaración en calidad de imputado de R.D.S. que los abogados le solicitaron a la fiscal Constanza Mandagarán que requiriera la inmediata detención entendiendo que las particulares circunstancias del caso así lo ameritaban.

Tras el pedido de la Unidad Funcional de Instrucción N°4, el Juez de Garantías Juan Tapia resolvió ordenar la detención en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un ascendiente.