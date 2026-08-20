La disputa por la plazoleta de Varese llegó a la Suprema Corte: está en juego una indemnización multimillonaria

La plazoleta Almirante Brown funciona sobre el terreno cuya expropiación derivó en una disputa judicial entre los propietarios y el Municipio de General Pueyrredon.

La disputa judicial por el terreno donde funciona la plazoleta Almirante Brown, en Playa Varese, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, luego que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata concediera el recurso extraordinario presentado por la Municipalidad de General Pueyrredon contra la sentencia que confirmó una indemnización de $524.550.000 más intereses a favor de los titulares del inmueble.

Según supo 0223, el expediente ingresó este martes en la Suprema Corte bonaerense y ahora será ese máximo tribunal provincial el que deberá analizar el planteo realizado por el Municipio.

La resolución de la Cámara que habilitó la instancia extraordinaria fue dictada en julio, después que el gobierno municipal presentara un recurso de inaplicabilidad de ley contra la sentencia del 12 de mayo. En ese pronunciamiento, la Cámara había confirmado la decisión de primera instancia que consideró operada la expropiación del inmueble y estableció que la Municipalidad debía pagar $524.550.000 al titular dominial, más intereses.

La decisión final la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

El Municipio cuestionó esa decisión y sostuvo que el fallo contenía “yerros jurídicos” y una valoración “absurda” de la prueba producida durante el proceso. En su presentación, argumentó que la sentencia se había basado en circunstancias hipotéticas y que la indemnización determinada podía generar un enriquecimiento sin causa del expropiado en perjuicio de las arcas municipales.

La Cámara entendió que el recurso reunía las condiciones formales necesarias para ser tratado por la Suprema Corte: se dirigía contra una sentencia definitiva, había sido presentado dentro del plazo y se encontraba debidamente fundamentado. Además, señaló que el monto en discusión superaba el mínimo establecido por la legislación para acceder a la instancia extraordinaria.

Un caso con casi cuatro décadas de historia

El origen de la disputa se remonta a la utilización municipal del terreno ubicado en Varese, que fue ocupado en 1988 y cuya situación dominial quedó judicializada durante décadas. En 2023, el entonces intendente Guillermo Montenegro impulsó el correspondiente juicio de expropiación, ofreciendo una indemnización de $16 millones -unos 40 mil dólares según la cotización de entonces-, que fue rechazada por la contraparte. Ahora la Cámara entendió que, por el tiempo transcurrido y la imposibilidad de determinar con precisión cuánto valía el lote en 1988, correspondía fijar una compensación a valores actuales.

Al igual que lo hizo el Juzgado Contencioso Administrativo N°2, la Cámara rechazó todos los planteos y respaldó el criterio del juez de grado. Los camaristas entendieron que el valor fijado surgía de la prueba pericial realizada durante el proceso y remarcaron las características excepcionales del terreno, ubicado en primera línea frente al mar y sin propiedades linderas.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo le dio curso al recurso presentado por la Municipalidad.

Durante el juicio intervinieron tres martilleros, que coincidieron en que la ubicación del lote lo convertía en una parcela única dentro del mercado inmobiliario marplatense. Aunque el terreno tiene una forma triangular y dimensiones reducidas, dos de los expertos sostuvieron que igualmente permitía desarrollar un edificio premium de hasta ocho pisos con vista plena a Playa Varese.

Uno de los peritos estimó que podían construirse pequeñas unidades orientadas a un segmento de alto poder adquisitivo, con valores de venta cercanos a los 5 mil dólares el metro cuadrado. Sobre esa base, el tribunal terminó avalando una tasación de 390 mil dólares para el inmueble.