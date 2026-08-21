¿Adiós al papel en el Municipio?: Neme presentó un proyecto para digitalizar y destruir toda la documentación administrativa

El intendente Agustín Neme elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca avanzar con la eliminación del papel en la administración municipal y establecer un régimen permanente para digitalizar, conservar y eventualmente destruir el soporte físico de la documentación administrativa, una medida que alcanzaría tanto a los nuevos trámites como al archivo documental que actualmente conserva el Municipio.

La iniciativa establece la creación de un “régimen integral de digitalización, sustitución documental, conservación digital y destrucción del soporte físico” de toda la documentación administrativa de la Municipalidad de General Pueyrredon, con aplicación obligatoria para la Administración Central, los entes descentralizados y todos los organismos municipales que produzcan, reciban, tramiten o conserven documentación.

¿Pronto será una imagen del pasado? El proyecto apunta también a digitalizar y luego destruir la documentación actualmente existente.

Según los fundamentos del proyecto al que accedió 0223, el objetivo es darle un marco normativo permanente a la política de modernización y “despapelización” que impulsa el Ejecutivo, además de ordenar los procedimientos vinculados con la gestión documental electrónica.

Uno de los puntos centrales es que el régimen no quedaría limitado a los documentos que se generen a partir de la eventual aprobación de la ordenanza, sino que contempla la digitalización y conservación de la documentación administrativa existente, lo que abre la puerta a avanzar progresivamente sobre los expedientes y archivos físicos que actualmente se encuentran en las distintas dependencias municipales.

La propuesta también habilita la destrucción del soporte físico una vez que la documentación haya sido digitalizada y conservada bajo los procedimientos que establezca la reglamentación. De esta manera, el papel dejaría de ser el soporte obligatorio para conservar los documentos administrativos, aunque el proyecto delega en el Ejecutivo la definición de los mecanismos concretos para llevar adelante ese proceso.

El Concejo Deliberante comenzará el tratamiento del proyecto de ordenanza en las próximas semanas.

Cómo funcionaría

La iniciativa determina que el nuevo régimen será obligatorio para la Administración Central, los entes descentralizados y cualquier organismo dependiente de la Municipalidad que produzca, reciba, tramite o conserve documentación administrativa.

La autoridad de aplicación estará conformada por la Secretaría de Participación Ciudadana y Descentralización y la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda, o las áreas que eventualmente las reemplacen. A su vez, el Ejecutivo quedará facultado para reglamentar, supervisar y actualizar los procedimientos de digitalización, conservación y destrucción documental.

En los fundamentos, Neme sostiene que la iniciativa apunta a consolidar una administración más eficiente y segura y la vincula con los principios de transparencia, simplificación administrativa y sustentabilidad. El proyecto también menciona como marco legal la Ley Nacional de Firma Digital 25.506, la Ley Nacional 27.446 y la Ley Provincial 13.666, además de la normativa municipal vigente. Ahora, la propuesta deberá ser analizada por el Concejo Deliberante, donde se espera el giro a las comisiones que deberán tratarlo.