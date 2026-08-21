Bajo consumo y recorte de personal: Pasteleros advierten "por lo que puede pasar de acá la temporada"

También graficaron que las vacaciones de invierno fueron "insuficientes" en Mar del Plata.

Desde el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (Starpyh) de Mar del Plata se mostraron intranquilos por la baja del consumo y "por lo que puede pasar de acá la temporada", considerando que la anterior "fue mala".

En principio, con respecto a la baja del consumo, el secretario general, José García, le explicó a Extra (FM 102.1) que "los trabajadores sufrieron una pérdida del poder adquisitivo de entre un 45% y un 50%", y recordó que la inflación en julio fue del 2,1%, mientras que en junio del 1,9%. Esas cifras son las que deben respetar y sus aumentos no pueden ser superiores a lo informado por el Indec.

"Cuando el trabajador y la familia van al supermercado, a la carnicería o a la panadería, no les alcanza el aumento que uno puede conseguir porque la realidad es otra", explicó, al tiempo que recalcó que "hay bajo consumo", aunque en el rubro no se registraron "casi despidos".

Más allá de la crisis, el líder gremial asegura que no se registraron despidos en la ciudad.

En la misma línea, valoró que en su sector "no hay negocios que cierren", más allá de que afirmó que algunos establecimientos "han achicado personal y lo han reubicado en otras sucursales", tales como pizzerías, heladerías y panaderías.

Sin embargo, García sostuvo que "están sobrellevando" esta época de crisis y manifestó su preocupación "por lo que puede pasar de acá la temporada", ya que recordó que la anterior "fue mala" y las vacaciones de invierno fueron "insuficientes, con un 20 o 25 por ciento de ocupación".

García entiende que el bajo consumo es sufrido por todos los rubros y que ellos no son la excepción.

Por otro lado, comentó que en las paritarias con los empresarios locales "todos los meses se puede lograr un pequeño aumento" y extendió el fenómeno por fuera del Starpyh: "En realidad, el consumo cayó en todos los lugares, no solamente en este rubro, es general", puntualizó.

"La inflación bajó a costa de la recesión porque no hay consumo, y ahí es donde está el problema, debido a que no se están generando fuentes de trabajo. Este gobierno no mantiene a las pymes, hay más de 40.000 cerradas y en Mar del Plata deben ser cerca de 200.000 personas sin trabajo", sentenció el referente sindical.