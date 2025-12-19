Uthgra repudió una "extorsión" contra Hard Rock Café tras su apertura en Mar del Plata

La seccional local de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) cuestionó y repudió de manera contundente el accionar de dirigentes del Sindicato de Pasteleros (Starpyh), tras el escrache realizado este viernes por la mañana en la sucursal de Hard Rock Café, la cadena de restaurantes que abrió sus puertas hace apenas unos días y que, como consecuencia de estos hechos, debió cerrar sus persianas.

Desde Uthgra señalaron que se trató de una situación “totalmente innecesaria, lamentable y violenta”, que nada tiene que ver con la defensa genuina de los derechos laborales. “Esto es una extorsión lisa y llana. Representa todo lo que está mal”, afirmó el secretario general, Pablo Santín.

Según denunció el dirigente gastronómico, este viernes llegaron a Mar del Plata tres micros provenientes de Capital Federal "con patovicas". “Les dicen que si no encuadran a su personal en el convenio de Pasteleros, van a traer gente de Buenos Aires. Eso no es sindicalismo, es apriete, es extorsión, va en el sentido contrario de hacer las cosas bien”, denunció Santín.

El secretario general de Uthgra Mar del Plata aclaró que los establecimientos como Hard Rock "no son pastelerías", sino empresas gastronómicas, y que por lo tanto "no corresponde de ninguna manera" el encuadre en el convenio colectivo de Pasteleros. “Los trabajadores y trabajadoras de Hard Rock son gastronómicos. Los representa Uthgra y los vamos a defender”, subrayó.

En ese sentido, Santín responsabilizó directamente al secretario general de Pasteleros, José García, por supuestos llamados y presiones a empresarios que del sector. “Una cosa es defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y otra muy distinta es la extorsión. No todo vale, no se puede usar la violencia para forzar un encuadre laboral que no corresponde”, sostuvo.

Desde Uthgra también expresaron su preocupación por el impacto que este tipo de acciones tiene sobre la actividad y el empleo. “Es gravísimo que un local tenga que cerrar sus puertas a solo diez días de haber abierto por culpa de un escrache y amenazas. Esto atenta contra el trabajo, contra la inversión y contra la ciudad”, advirtió Santín.

Finalmente, desde Uthgra Mar del Plata remarcaron la necesidad de defender el trabajo genuino, la capacitación, el correcto encuadre laboral y el respeto a los establecimientos que apuestan por Mar del Plata. “Nosotros vamos a seguir defendiendo a los trabajadores gastronómicos, pero también a las empresas que hacen las cosas bien y generan empleo de calidad. La violencia no es el camino y no la vamos a aceptar”, concluyó Santín.