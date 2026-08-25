Murió Max Higgins, el hombre que llegó a Mar del Plata con Maradona y prometió un “Disney argentino”

Emile Maxim Patrick Higgins, el empresario jamaiquino que alguna vez prometió construir el “Disney argentino”, fue encontrado muerto en la vía pública, cerca de una parada de colectivos de la localidad bonaerense de Libertad, partido de Merlo.

Vecinos alertaron al 911 luego de encontrarlo inmóvil sobre un colchón y sin signos de respiración. La Policía constató su fallecimiento y, en principio, no se observaron signos visibles de violencia.

La muerte de Higgins pone punto final a una historia marcada por grandes promesas, espectáculos y proyectos que nunca llegaron a concretarse. Su nombre había ganado notoriedad en Argentina como promotor de grandes eventos y por su vínculo con figuras como Diego Maradona, Sergio Goycochea y Gabriel Batistuta. Entre sus proyectos más recordados estuvo World Football Idol, un reality que buscaba descubrir nuevos talentos del fútbol.

Max Higgins había llegado a Mar del Plata en 2007 rodeado de lujos, figuras como Diego Maradona y proyectos millonarios.

Su relación con Mar del Plata fue especialmente intensa durante 2007. Higgins llegó a la ciudad a bordo de un Lamborghini amarillo y se presentó como empresario, filántropo e inversor internacional. Allí lanzó World Football Idol, una competencia para jóvenes futbolistas que prometía 100.000 dólares, una prueba en un club del mundo y hasta un paseo en su Lamborghini. El estadio José María Minella fue elegido como escenario de la primera convocatoria.

La primera jornada, sin embargo, estuvo muy lejos de las expectativas. Las crónicas de la época difieren sobre la cantidad de asistentes, con estimaciones que van de apenas 30 a 300 espectadores. Higgins insistió y realizó una segunda edición en el Polideportivo Islas Malvinas, donde consiguió la presencia de Maradona, Goycochea, Soledad, Los Nocheros y Gloria Gaynor. Pese al despliegue, el concurso nunca consiguió consolidarse.

Antes de la gran final, Higgins anunció dos proyectos para la Argentina. Uno era el “Walt Disney World argentino”, que planeaba construir en San Pedro, y el otro un gigantesco estadio para 100.000 personas en Mar del Plata. Para este último prometía un complejo con un gran estadio, un shopping, miniestadios y hasta un tren especial desde Buenos Aires. Ninguna de las dos iniciativas llegó a concretarse.

Con los años, aquel hombre que se mostraba entre autos de lujo, grandes figuras y proyectos millonarios terminó viviendo en situación de calle. En 2014 volvió a aparecer públicamente en Buenos Aires y, años después, fue entrevistado mientras sobrevivía en la vía pública. También trascendieron internaciones en el Hospital Borda, luego de que fuera considerado en una situación de riesgo y atravesara una descompensación psicótica.

El final de su historia fue muy diferente: murió en situación de calle en el partido de Merlo.

Sus últimos días transcurrieron lejos de aquella vida de empresario que alguna vez había exhibido en Mar del Plata. Higgins fue encontrado finalmente sobre un colchón en la calle, en Libertad, sin signos visibles de violencia. La Fiscalía N° 3 de Morón ordenó realizar una autopsia para determinar la causa exacta de su muerte, mientras la Justicia intenta localizar a familiares que puedan hacerse cargo de sus restos.