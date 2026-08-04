Como en casa: un lobo marino ingresó al camarote de un barco pesquero y se acostó en una cama

Un lobo marino protagonizó inesperada escena al colarse en el camarote de un barco pesquero marplatense, acomodarse sobre una cama y quedarse completamente relajado, como si hubiera encontrado el lugar ideal para dormir una siesta.

La situación fue registrada por uno de los tripulantes y el video no tardó en viralizarse en las redes sociales.

En las imágenes se lo ve recostado sobre una de las camas del pequeño camarote, con una de sus aletas apoyada sobre el colchón y sin mostrar signos de incomodidad ante la presencia de los pescadores.

"Se nos metió un lobo marino adentro del camarote", relata entre risas uno de los integrantes de la tripulación mientras registra la escena con su celular. Instantes después, otro marinero no puede contener el asombro: "¡Mirá! ¡Mirá cómo duerme!".

Lejos de alterarse, el mamífero permaneció inmóvil durante varios minutos, y en un tono cómico, muchas personas aseguraron que estaba descansando luego de un largo día de trabajo.