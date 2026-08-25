Adelantaron el vencimiento de la tarjeta de crédito: qué pasa si cobrás después

Un sorpresivo cambio en la fecha de vencimiento de las tarjetas de crédito generó gran preocupación y múltiples reclamos entre los clientes bancarios durante las últimas horas. La modificación del calendario habitual provocó que los resúmenes del mes fijaran como límite de pago el primer día hábil, antes de la acreditación masiva de sueldos. Esta situación encendió las alarmas de los usuarios, quienes temían afrontar punitorios o recargos financieros por abonar el resumen una vez percibidos sus haberes mensuales.

El cambio drástico en los resúmenes del mes de la tarjeta de crédito

La controversia se originó cuando los resúmenes de cuenta fijaron el límite de pago para el lunes 1° de septiembre, en lugar del 4 como estaba previsto originalmente. La diferencia de apenas tres días desató el alerta en empleados de la administración pública, judiciales y trabajadores estatales que cobran finalizada la primera jornada del mes. Ante la ola de incertidumbre y las quejas en redes sociales, entidades financieras como el Banco de Santa Fe emitieron un comunicado oficial aclaratorio para llevar tranquilidad a sus clientes afectados.

El Banco de Santa Fe permitió pagar una vez que se cobre el sueldo.

El organismo confirmó que no aplicará recargos ni penalizaciones a quienes abonen el resumen con la acreditación de sus haberes. En su descargo oficial, la institución aseguró: "no cobrará intereses a los clientes cuyo vencimiento se produzca antes de que hayan percibido sus haberes". De esta forma, las autoridades bancarias garantizaron que ningún usuario alcanzado por el desfasaje sufrirá costos adicionales ni afectación en sus márgenes de crédito disponibles por aguardar la fecha de cobro.

La problemática escaló al ámbito gubernamental bonaerense y provincial, impulsando la inmediata intervención de los funcionarios del área de Economía. El ministro provincial Pablo Olivares explicó que "solicitaron que el banco revisara la modificación debido a que el nuevo vencimiento quedó establecido antes de que finalice el período en el que los empleadores acreditan los salarios". Además, el funcionario remarcó que se exigió formalmente proteger el bolsillo de los empleados y jubilados frente a cualquier intento de cobro extraordinario.

La mora en las tarjetas no para de crecer.

Para normalizar la operatoria y evitar nuevos contratiempos, el banco ratificó que readecuará las próximas fechas de vencimiento ajustándolas al cronograma formal de haberes. De acuerdo a lo informado por la institución, los futuros resúmenes "volverán a adecuarse al cronograma de pagos de la Administración Pública, como ocurre habitualmente". Con esta decisión, la entidad busca cerrar la polémica y asegurar que los clientes puedan saldar sus compromisos sin afrontar intereses punitorios involuntarios.