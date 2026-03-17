No pagó las tarjetas, no le respondió al banco y tendrá que pagar más de cuatro millones de pesos

La Justicia Civil y Comercial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda presentada por el Banco Provincia y condenó a un hombre a pagar en el plazo de diez días más de cuatro millones de pesos por los saldos de dos tarjetas de crédito que dejó de abonar. El plazo comenzará a regir cuando la sentencia quede firme.

Sede del Juzgado Civil y Comercial N°1.

En la presentación que se hizo se detalló que J.M.Z. se estableció que los gastos generados con dos tarjetas Visa y MasterCard “no fueron objeto de reclamo alguno ni impugnación total o parcial” y que la entidad no recibió por parte del usuario “el pago debido, conforme lo convenido en las condiciones generales de emisión, utilización y servicios de la tarjeta de crédito emitidas”.

Los apoderados del Banco señalaron que en junio de 2025 notificaron al cliente del traslado de la demanda conforme al domicilio denunciado y ante la incomparencia del citado, el Juzgado dejó constancia de tal circunstancia.

En la sentencia a la que accedió 0223 se remarcó que “el silencio, las respuestas evasivas o la negativa meramente general, podrá estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos expuestos en la demanda”. A partir de la documentación aportada por la entidad se consideró justificada la existencia de una deuda de $ 2.143.740,13 por deuda de la tarjeta Visa, y de $ 2.178.835,18 por adeudo de la tarjeta MasterCard.

El Juez Heber Daniel Amalfi hizo laugar a la demanda por cobro de sumas de dinero deducida por el Banco y condenó a J.M.Z. a pagar $ 4.322.575,31 más los intereses fijados en los considerandos de la sentencia.