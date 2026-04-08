“Hoy tengo menos libertad que nunca”: la bronca de deudores UVA frente a los créditos a funcionarios

La polémica por los créditos hipotecarios millonarios entregados a funcionarios vinculados a la Libertad Avanza despertó un profundo malestar social. Según los registros públicos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los representantes y trabajadores del partido que lidera el presidente Javier Milei, accedieron a préstamos que llegan a los 400 millones de pesos.

El principal cuestionamiento es sobre las condiciones que presuntamente evidencian favoritismos y excepciones a las normas o evaluaciones de riesgo. En ese contexto, los deudores de créditos UVA expresaron -a través de un comunicado- que se sienten insultados, despreciados y completamente olvidados por un sistema que, lejos de ofrecer soluciones, profundiza las desigualdades.

Al respecto, Gabriel Meres, contó su caso extremo en diálogo con 0223: "Saqué un crédito UVA en mayo de 2018, en medio de la corrida cambiaria vinculada al valor del dólar. El monto total fue de un millón de pesos y hoy le debo al Banco Nación -gracias a las políticas aplicadas- 112 millones de pesos".

Para mitigar parcialmente la situación, el Banco Nación había establecido que la cuota no podía superar el 25% del ingreso salarial. Esa medida se aplicó durante nueve meses, pero luego fue eliminada. "Volvimos a la cuota plena, que hoy es de 600 mil pesos. Como la inflación no baja —a pesar de lo prometido por el presidente Javier Milei— y llevará tiempo reducirla, las cuotas continúan aumentando, al igual que la deuda", remarcó.

En su caso, más del 50% del sueldo lo destina a pagar la casa. "El otro día me preguntaban cuál era mi sueño, y es tener una vivienda propia: el sueño más caro del mundo. Caro en lo emocional, en lo que representa tener un techo para mi hija y para mí; y caro también en términos económicos", reflexionó.

La situación económica de los ciudadanos está regida por la inestabilidad por los constantes aumentos de los servicios, alquileres y bienes básicos para vivir. Por este motivo, Gabriel se pregunta por qué la clase media es siempre la más golpeada: "¿Por qué quienes alguna vez soñamos con tener una casa propia hoy vemos ese objetivo como algo casi imposible de sostener?", sentenció.

"También me pregunto por qué tengo que ver en Twitter a Sturzenegger —que durante el gobierno de Mauricio Macri participó en la implementación de estos créditos— afirmar que fueron un éxito. ¿Cuál es el logro de tomar un millón y terminar pagando más de cien?", agregó.

Desde su perspectiva, los únicos ganadores fueron los bancos. "Pero los de a pie, los que hacemos grande a la Argentina, los que el Presidente supuestamente iba a defender, hoy no estamos siendo tenidos en cuenta", expresó.

Las 115 mil familias que tomaron los créditos UVA están atravesando múltiples dificultades. "Ya hay remates, personas que se han quitado la vida, y aun así seguimos siendo invisibles para la dirigencia política del país. No les interesamos, y mucho menos a quienes hoy gobiernan. Somos quienes trabajamos todos los días, quienes nos levantamos con esfuerzo para seguir adelante".

En una realidad del país donde un gran porcentaje de la población debe buscar un segundo o tercer empleo para cubrir los gastos mensuales, Gabriel sentenció: "No puedo elegir qué comer ni darme un gusto. Antes podía decirle a mi familia 'salgamos a comer' o 'hagamos un viaje'. Para quienes sacamos créditos UVA, hoy eso ya no es posible", concluyó.