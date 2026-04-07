Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para acceder a USD 75.000 en el Banco Nación

Mientras está en el centro de la polémica los créditos hipotecarios que tuvo el Jefe de gabinete, Manuel Adorni, el Banco Nación vuelve a promocionar una línea de crédito para acceder a la primera vivienda.

La oferta de préstamos para las viviendas ajustadas en UVA, en base al índice de inflación, permiten que la cuota mensual a pagar se equipare en algún nivel al valor de un alquiler.

A través del simulador del Banco Nación, se puede saber de cuánto sería la cuota, en base al valor de la propiedad deseada.

Según informaron desde la entidad, no financia el total del precio del inmueble, sino que presta hasta el 75% del valor de la operación.

Ahora bien, si se busca abonar el crédito en un plazo de 20 años, siendo cliente del Banco Nación, los ingresos netos necesarios de titulares y codeudores deber ser de $3.657.670 y los ingresos netos mínimos de titulares de $1.828.835. Esto debido a que la cuota mensual, que ajusta por UVA, asciende a 914.418 pesos. La tasa nominal anual en esta entidad es del 6%.

En un plazo a 30 años, los ingresos netos necesarios de titulares y codeudores caen a $3.234.476, mientras que los de los titulares a $1.617.238. La cuota desciende a 808.619 pesos.

En caso de no cobrar el sueldo en el banco, los ingresos netos necesarios titulares y codeudores son $4.674.111 y los ingresos netos mínimos titulares de $2.337.055. La cuota se eleva a 1.168.528 pesos mensuales y la tasa a 12%. Si el plazo de pago es a 30 años, los ingresos netos necesarios titulares y codeudores llegan a $4.366.460 y los de los titulares a $2.183.230. La cuota se reduce a 1.091.615 pesos.

Los bancos hoy sólo permiten el acceso a familias con ingresos formales elevados y estabilidad laboral, en la mayoría de los casos trabajadores registrados en relación de dependencia.

Los trabajadores informales, cuentapropistas o con ingresos variables encuentran prácticamente vedado el acceso al crédito, por requisitos de ingresos y las condiciones de elegibilidad formal.