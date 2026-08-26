¿Ya sabés qué vas a estudiar? La semana próxima llega CAECE WEEK
Del 31 de agosto al 3 de septiembre, la Universidad CAECE sede Mar del Plata invita a vivir una semana de charlas, encuentros y experiencias para conocer de cerca la vida universitaria y descubrir la propuesta académica para el 2027.
Por Redacción 0223
PARA 0223
UCAECE abre sus puertas a toda la comunidad de Mar del Plata y la región con una nueva edición de CAECE WEEK, una propuesta pensada para acompañar a los jóvenes en uno de los momentos más importantes: elegir una carrera y comenzar a proyectar el futuro profesional. Durante cuatro jornadas, la Universidad ofrecerá un espacio para conocer sus planes de estudio, conversar con referentes de cada carrera y vivir de cerca la experiencia universitaria.
Olavarría esquina Gascón será escenario de charlas y encuentros con quienes dirigen las carreras, personas graduadas y estudiantes avanzados, que permitirán conocer de primera mano las posibilidades de inserción laboral y todo lo que implica comenzar una carrera universitaria.
Una agenda para descubrir qué estudiar
La grilla de las Jornadas Informativas se distribuirá de acuerdo con las distintas áreas de formación:
Lunes 31 de agosto, 16hs: Traductor Público.
Martes 1 de septiembre, 16hs: Ingeniería y Licenciatura en Sistemas.
Miércoles 2 de septiembre, 16hs: Lic. en Administración de Negocios, Lic. en Comercio Internacional y Contador Público.
Jueves 3 de septiembre, 14hs: Lic. en Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual y a las 15:30hs: Lic. en Relaciones Públicas e Institucionales, Lic. en Publicidad y Lic. Marketing.
La propuesta está especialmente dirigida a estudiantes de los últimos años del secundario, jóvenes que están definiendo su carrera y personas interesadas en conocer más sobre su futuro profesional.
Mateo Salvatto, protagonista del gran cierre
El jueves 3 de septiembre llegará uno de los momentos destacados de la semana: Mateo Salvatto, emprendedor, innovador tecnológico, speaker y creador de soluciones con impacto social, brindará una charla abierta.
El encuentro será una oportunidad para conocer su experiencia, reflexionar sobre innovación, tecnología, desafíos profesionales y las habilidades necesarias para hacer frente a un mundo en constante transformación.
Todas las charlas son abiertas al público en general, sin costo y requieren inscripción previa.
Para consultar la agenda completa e inscribirse, se puede visitar las redes sociales /UCAECEMDP o la web www.ucaecemdp.edu.ar.
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