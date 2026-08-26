“A la noche juegan a la pelota con las ratas”: volvieron a encontrar excremento de roedores en las aulas

Familias de la Escuela Provincial N°33, ubicada en avenida Luro y Nasser, se reunieron a la salida del colegio y volvieron a manifestar su preocupación por la presencia de roedores en el establecimiento. Aseguran que los animales continúan apareciendo y piden ampliar las tareas de limpieza y desratización realizadas por las autoridades.

En diálogo con 0223, María, madre de un alumno que asiste al establecimiento, contó que "a los chicos de en segundo grado la maestra los sacó del aula diciendo que estaba lleno de caca de rata”. Según explicó, los niños fueron trasladados momentáneamente a otro grado mientras se realizaba la limpieza y luego regresaron al aula.

“Ya hay chicos que tienen sarpullidos en el cuerpo y algunos que tienen vómitos”, indicaron.

La mujer cuestionó además las tareas que se realizan para combatir la presencia de los roedores. “Acá las autoridades nos dice que hacen una desinfección, pero tiran cloro y nada más”, afirmó.

Ante esta situación, las familias recurrieron al Consejo Escolar para presentar denuncias y solicitar una intervención, ya que la directora había asegurado que había informado la situación.

Sin embargo, María aseguró que allí recibieron una respuesta que generó todavía más preocupación: “Les dijeron que acá jamás habían hecho ninguna desinfección ni habían pedido”. Por este motivo, la madre fue contundente: “Mienten. Es todo mentira”.

Familias de la Escuela Provincial N°33 aseguran que los roedores continúan apareciendo en las aulas

Según indicó, las familias realizaron las presentaciones correspondientes y entregaron las denuncias con los datos de los padres que reclaman una solución.

La preocupación, según el relato de la familia, no se limitaría a un único sector del edificio. En el establecimiento funciona también la Escuela Secundaria N°72, que comparte las instalaciones. "A la noche juegan a la pelota con las ratas", sentenció.

En ese sentido, describió una situación que calificó como “tremenda” y afirmó que los estudiantes de la secundaria también se encuentran expuestos a la presencia de ratas.

Las denuncias presentadas en el Consejo Escolar.

La mujer manifestó además su preocupación por algunos problemas de salud que, según señaló, estarían presentando alumnos: “Ya hay chicos que tienen sarpullidos en el cuerpo y algunos que tienen vómitos”.

Las familias reclaman que se profundicen las tareas de desratización, limpieza y desinfección del establecimiento y que se adopten medidas que permitan garantizar condiciones adecuadas para los estudiantes que concurren diariamente tanto a la Primaria N°33 como a la Secundaria N°72.