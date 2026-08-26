Empezó jiu-jitsu casi por compromiso y ahora sueña con ser campeón mundial: necesita sponsors para viajar a Brasil

A veces una decisión que parece insignificante termina cambiando el rumbo de una vida. Eso fue lo que le ocurrió al marplatense Maximiliano Ariel Curtti, quien hace casi dos años aceptó la invitación de un compañero de trabajo para probar jiu-jitsu casi por compromiso. Nunca imaginó que aquella primera visita al Team Belviso y Brothers terminaría convirtiéndose en una pasión, una forma de vida y, poco tiempo después, en el sueño de representar a la Argentina en un Mundial. Hoy, mientras se prepara para competir en Brasil, necesita del acompañamiento de sponsors, empresas y particulares que puedan ayudarlo a afrontar los gastos del viaje y la competencia.

“Me llevaba un compañero de trabajo que me venía insistiendo y yo, por no hacerme un lugar, siempre le decía que iba a ir, pero por una cosa u otra no podía. Hasta que pasó un mes de la insistencia y le dije: ‘Bueno, hoy voy’. Por dentro pensaba que iba a ir para que no me dijera más nada. ¿Quién iba a decir que desde ese momento mi vida cambió completamente?”, contó Curtti a 0223 al recordar cómo empezó todo.

Desde entonces, el entrenamiento se convirtió en una constante. No importa si hay cansancio o si las ganas no aparecen: para Maximiliano, la disciplina es parte fundamental del camino. “Desde ese día no puedo dejar de entrenar. Es más, los días que no tengo ganas me obligo a ir”, explicó. Esa constancia le permitió avanzar rápidamente dentro de una disciplina que exige mucho más que preparación física y que, según su propia experiencia, también le enseñó a manejar las dificultades y a crecer después de cada competencia.

De empezar de grande a soñar con representar a Argentina

Actualmente, Curtti entrena de lunes a viernes entre dos y tres horas por día en el Team Belviso y Brothers. A ese trabajo suma sesiones de gimnasio y natación, incorporada especialmente en la preparación para el Mundial. Su rutina combina calentamiento, técnica, drills para trabajar explosión y cardio y combates de seis minutos sin descanso.

“Primero hacemos un calentamiento, después muchas técnicas, donde aprendemos movimientos y cosas específicas que ayudan a mejorar la fluidez de las luchas. Después seguimos con drills, que ayudan a la explosión y al cardio, y finalmente hacemos luchas de seis minutos cada una sin descansos”, detalló.

El ambiente que encontró en el Team también fue determinante para su crecimiento. Su profesor es campeón mundial y comparte los entrenamientos con compañeros que también consiguieron títulos internacionales. “Hoy en día mi referente es mi profe, que también es campeón mundial y tiene distintas faixas. También tenemos un par de campeones mundiales en el Team”, señaló.

En el plano competitivo, los resultados comenzaron a acompañar el esfuerzo. El año pasado consiguió consagrarse campeón de la Serie Bonaerense disputada en Mar del Plata, mientras que también logró podios en torneos de Buenos Aires, como competencias de la CAJJ y distintos Open. Este 29 de agosto tendrá una nueva oportunidad de competir en Mar del Plata, en una temporada que pretende aprovechar para llegar con el mayor rodaje posible al gran objetivo.

“Mi experiencia en este deporte es que es un deporte que salva. Por la disciplina que tenés que tener, te hace aprender todos los días un poco más. Ya sea ganando o perdiendo, siempre estás en continuo aprendizaje”, sostuvo.

El sueño de Brasil necesita una mano

El Mundial 2026 representa hoy el principal objetivo deportivo de Maximiliano. Ya tuvo la posibilidad de participar en la edición del año pasado y aquella experiencia le permitió conocer de cerca la exigencia de una competencia internacional. Esta vez quiere llegar mejor preparado, pero para hacerlo necesita conseguir los recursos necesarios para estar presente.

“Para el Mundial del 2026 me vengo preparando desde hace varios meses con nuestra planificación, la del gimnasio, y agregamos ahora, a lo último, natación, ya que nos da mucho más cardio y podemos dar lo mejor. Estar en un Mundial no es nada fácil”, explicó.

La ilusión está acompañada por una meta muy concreta. “El año pasado nos presentamos y pudimos dar lo mejor. Como experiencia fue muy linda, pero este año decidimos dar mucho más y poder dejar a Argentina en lo más alto del deporte allá en Brasil”, afirmó.

Por eso, el pedido de Curtti apunta a quienes puedan colaborar para que el viaje sea posible. Empresas, comercios, emprendimientos, instituciones o particulares pueden convertirse en parte de este proyecto, acompañando económicamente su preparación y el viaje a Brasil. Para Maximiliano, conseguir apoyo no solamente significa solventar un viaje: también representa la posibilidad de mostrar que un deportista que comenzó de grande puede llegar a competir por un título mundial.

“Este año vamos por todo. Quiero ser campeón mundial con mi respectiva faixa y dejar muy bien calificada a Argentina en dicha disciplina. Con la experiencia y confianza mucho más a flor de piel, hoy más que nunca es lo que más quiero y deseo de todo corazón”, expresó.

La familia: un pilar fundamental para ser quien es hoy

Su historia tiene además un fuerte componente familiar. Curtti reconoce a sus padres como sus primeros grandes referentes y quienes siempre estuvieron a su lado. “Fue un deporte que empecé de grande y nunca se me pasó por la cabeza que iba a terminar amando esto que hoy en día hago. De chiquito, el único peleador e ídolo siempre fueron mis papás. Ellos son parte de esto porque siempre me apoyaron y estuvieron”, recordó.

Ahora, el próximo paso es seguir compitiendo en los torneos de mayor nivel que aparezcan antes del Mundial y, al mismo tiempo, conseguir el respaldo que necesita para viajar. “Mis objetivos son poder competir en el mayor número de competencias de buen nivel que se realizarán desde este sábado 29 de agosto en Mar del Plata, como el Open, y en todas las que haya de acá a la fecha del Mundial 2026. Ese es mi gran sueño”, afirmó.

Cómo colaborar con el sueño

Maximiliano Curtti ya hizo su parte arriba del tatami: entrenó, compitió, ganó, perdió, aprendió y consiguió resultados que lo llevaron hasta esta oportunidad. Ahora necesita que el esfuerzo de todos estos meses encuentre también un respaldo fuera de la competencia. Su objetivo está en Brasil y su sueño es claro: viajar, competir y representar a la Argentina en el Mundial de jiu-jitsu. Para conseguirlo, busca personas, empresas y sponsors que quieran ser parte de esta historia y acompañarlo en el desafío de cumplir su sueño mundial. Quienes quieran conocer más sobre su proyecto o colaborar con su viaje pueden contactarlo a través de su Instagram personal, @Massi_curtti.