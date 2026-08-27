Custodiaba su "point" con un arma y la detuvieron

Una investigación a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas que comenzó a mediados de junio terminó con el allanamiento de una vivienda en el complejo habitacional Centenario y la detención de una mujer de 26 años que vendía cocaína, marihuana y custodiaba el lugar con un arma de fuego.

Tras el pedido que hizoa fiscalía de Estupefacientes, el Juez de Garantías Daniel De Marco avaló la realización de un allananamiento en un inmueble en calle Chile entre Roca y Rodríguez Peña.

En el lugar secuestraron varios envoltorios de cocaína fraccionado para su comercialización, cogollos de marihuana, una balanza de precisión, celulares, dinero en efectivo y una pistola calibre .45 que se encontraba cargada y apta para el disparo que tenía un pedido de secuestro activo.

En la causa a cargo de los fiscales Daniela Ledesma, Pablo Cistoldi y Rodolfo Moure se realizaron varias tareas investigativaa tras la denuncia de algunos vecinos sobre la actividad ilícita ya presencia de una mujer armada en el lugar.

"Varios llamados al 911 denunciaron que una mujer era muy violenta y que en ocasiones utilizaba armas de fuego en la vereda de su domicilio", informaron fuentes policiales.

Las autoridades judiciales ordenaron la notificación de causa por infracción a la ley de estupefacientes, tenencia ilegal de arma de fuego y su alojamiento en la Unidad Penal N°50 de Batán.