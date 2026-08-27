Un incendio arrasó una humilde vivienda en el barrio Fortunato de la Plaza y una marplatense necesita la ayuda de todas para reconstruirla.

El siniestro ocurrió este jueves alrededor de las 10 cuando por motivos que intentan esclarecerse, un sector de una vivienda de Bouchard al 7180 comenzó a prenderse fuego y rápidamente las llamas se propagaron por todo el lugar. Afortunadamente, la moradora de la casa no estaba pero los daños materiales fueron casi totales.

“Cuando llegué estaban los bomberos. Quedó todo quemado y al parecer el fuego empezó en el sofá. No había nada enchufado que podamos decir que haya provocado esto. Para nosotros fue intencional”, denunció Mabel a 0223.

La mujer, de 60 años, que este mediodía realizaba la denuncia en la comisaría decimosexta, lamentó que las llamas la dejaron casi sin nada. “Se prendió fuego el sofá, se reventaron los vidrios y se quemó la tele. Además de la ropa. El hollín está por todos lados, toda la casa está negra”, expresó.

Llegó a su casa y la encontró envuelta en llamas: “Creemos que fue intencional”

Quien pueda ayudar a Mabel con materiales de construcción –chapas, tirantes o pintura- además de ropa, pueden comunicarse al 223 544-7048.