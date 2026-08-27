Rompieron alambrado e intentaron usurpar un terreno

Dos hombres de 48 y 49 años que el jueves por la tarde intentaron usurpar un lote en El Marquesado fueron aprehendidos por personal policial y notificados de la formación de una causa penal.

Fue personal del Comando de Patrullas y del Destacamento Marquesado el que tras un llamado al 911 llegó a la zona de Diagonal 41 y calle 27 donde constataron el ingreso de dos hombres a un lote cerrado tras provocar daños en el alambrado.

Uno de los dos aprehendidos.

“El denunciante aportó documentación relacionada con la propiedad y los dos sujetos fueron aprehendidos”, informaron autoridades policiales.

Ambos hombres fueron notificados de la formación de una causa penal por la que deberán declarar ante el fiscal Luis Ferreyra.