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Usurpación

Rompieron alambrado e intentaron usurpar un terreno

Ocurrió en EL Marquesado. El dueño del lugar aportó la documentación de la propiedad tras el arribo del personal policial.

Sucedió en El Marquesado.

27 de Agosto de 2026 20:39

Por Redacción 0223

PARA 0223

Dos hombres de 48 y 49 años que el jueves por la tarde intentaron usurpar un lote en El Marquesado fueron aprehendidos por personal policial y notificados de la formación de una causa penal.

Fue personal del Comando de Patrullas y del Destacamento Marquesado el que tras un llamado al 911 llegó a la zona de Diagonal 41 y calle 27 donde constataron el ingreso de dos hombres a un lote cerrado tras provocar daños en el alambrado.

Uno de los dos aprehendidos.

“El denunciante aportó documentación relacionada con la propiedad y los dos sujetos fueron aprehendidos”, informaron autoridades policiales.

Ambos hombres fueron notificados de la formación de una causa penal por la que deberán declarar ante el fiscal Luis Ferreyra.

 

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