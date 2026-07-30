Detuvieron a una pareja que usurpaba una casa y tenía una camioneta robada

El operativo se realizó este jueves en un inmueble ubicado en Einstein al 2100.

Personal del Comando de Patrullas aprehendió en la tarde de este jueves a un hombre de 32 y una mujer de 26 años que usurparon una vivienda abandonada y tapiada en el barrio Colinas de Peralta Ramos.

Durante el procedimiento en un inmueble situado en Einstein al 2100, los efectivos secuestraron un Renault Kardian que presentaba un pedido de secuestro activo por robo, solicitado por la Comisaría Segunda.

El vehículo presentaba pedido de secuestro activo por pedido de la Comisaría Segunda.

Además, fuentes policiales informaron que el rodado poseía una patente distinta a la correspondiente y que fue incautada la llave digital del vehículo.

Los detenidos no consiguieron acreditar su permanencia en la propiedad y la UFI de Flagrancia, a cargo de Leandro Arévalo, dispuso el secuestro del rodado, la formación de una causa por encubrimiento y usurpación y el traslado de los imputados a las unidades penales N° 44 y N° 50 de Batán, respectivamente.