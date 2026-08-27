Impactante vuelco en la avenida Libertad: dos jóvenes quedaron atrapados y uno fue hospitalizado

El joven de 20 años debió ser trasladado a una clínica privada de la ciudad.

Un impactante accidente de tránsito se registró en la tarde de este jueves cuando una camioneta y un auto chocaron en la zona de La Perla y el segundo volcó de manera increíble.

Según pudo averiguar 0223, un Volkswagen Polo Classic que se desplazaba por la calle Jujuy intentó cruzar la avenida Libertad y fue violentamente impactado por una Renault Kangoo, lo que ocasionó que quedara dado vuelta.

Bomberos rescataron al joven y el Same lo trasladó a la Clínica Pueyrredón.

El siniestro tuvo lugar pasadas las 19 en la esquina mencionada y los ocupantes del rodado, dos jóvenes de 20 años, quedaron atrapados en el interior. Por su lado, en la camioneta viajaban una mujer y dos menores de edad, que no sufrieron heridas.

Si bien la mujer del Renault consiguió salir por sus propios medios, el conductor fue rescatado por Bomberos y luego trasladado con politraumatismos a la Clínica Pueyrredón, aunque se encontraba lúcido y consciente.

También trabajaron efectivos policiales y personal de Tránsito, que debió interrumpir la circulación vehicular en la zona.