Impactante vuelco en la avenida Libertad: dos jóvenes quedaron atrapados y uno fue hospitalizado
El accidente ocurrió este jueves alrededor de las 19 en el cruce con la calle Jujuy. Amplio operativo de Bomberos para rescatar al automovilista.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un impactante accidente de tránsito se registró en la tarde de este jueves cuando una camioneta y un auto chocaron en la zona de La Perla y el segundo volcó de manera increíble.
Según pudo averiguar 0223, un Volkswagen Polo Classic que se desplazaba por la calle Jujuy intentó cruzar la avenida Libertad y fue violentamente impactado por una Renault Kangoo, lo que ocasionó que quedara dado vuelta.
El siniestro tuvo lugar pasadas las 19 en la esquina mencionada y los ocupantes del rodado, dos jóvenes de 20 años, quedaron atrapados en el interior. Por su lado, en la camioneta viajaban una mujer y dos menores de edad, que no sufrieron heridas.
Si bien la mujer del Renault consiguió salir por sus propios medios, el conductor fue rescatado por Bomberos y luego trasladado con politraumatismos a la Clínica Pueyrredón, aunque se encontraba lúcido y consciente.
También trabajaron efectivos policiales y personal de Tránsito, que debió interrumpir la circulación vehicular en la zona.
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