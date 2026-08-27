"Cerró sus últimos locales": supo ser furor en Mar del Plata y desapareció tras 75 años

La Justicia comercial decretó la quiebra definitiva de la famosa cadena de electrodomésticos Garbarino luego de 75 años de trayectoria en el mercado argentino. La emblemática compañía operaba desde 1951 en el país y debió cerrar sus últimos locales comerciales tras la resolución. El fallo judicial puso fin a un largo e infructuoso proceso de salvataje que buscaba evitar el colapso financiero.

Qué pasó con Garbarino, una empresa emblemática de electrodomésticos

Fundada originalmente por los hermanos Daniel y Omar Garbarino, la firma se transformó en un gigante del consumo masivo y el retail nacional. En su época de mayor esplendor, la red alcanzó a contar con más de 200 sucursales activas en diferentes provincias -en la provincia de Buenos Aires, supo tener presencia en Mar del Plata- y una plantilla superior a los 4.500 trabajadores.

Sin embargo, las continuas crisis económicas y la fuerte irrupción de competidores erosionaron drásticamente su estructura operativa.

Las últimas tres sucursales fueron cerradas.

La crisis del grupo empresarial se profundizó en los últimos años y derivó en el traspaso de la firma al empresario Carlos Rosales en 2020. Pese al cambio de gestión, el contexto macroeconómico no fue favorable y en noviembre de 2021 la cadena ingresó formalmente en concurso preventivo. La falta de stock en los exhibidores y la caída continua de las ventas precipitaron un escenario insostenible.

Ante la imposibilidad de sostener la actividad comercial mínima, la empresa bajó las persianas de los únicos tres puntos de venta que permanecían operativos en la Ciudad de Buenos Aires. Los comercios afectados se encontraban radicados en los barrios porteños de Belgrano, Almagro y la zona del microcentro. Con estas clausuras definitivas, la compañía interrumpió de manera total la atención al público en todo el territorio argentino.

El proceso de remate de activos comenzará en las próximas semanas.

El juez Fernando D’Alessandro, al frente del Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7, resolvió dictar la quiebra oficial del grupo minorista. Tras el dictamen, la Justicia disponerá la inhibición general de bienes para inventariar, administrar y rematar todos los activos disponibles. El proceso alcanzará también a las firmas vinculadas a la marca, entre las que se encuentran Compumundo, Tecnosur y Digital Fueguina.