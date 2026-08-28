Sufrió un brote psicótico, la policía fue a calmarlo pero murió: investigan las causas

La familia de la víctima pide investigar si la muerte del hombre se produjo por abuso policial. 23 de agosto

Iván Lentino tenía 39 años y falleció en la calle en circunstancias que no están claras. Su familia pide que la justicia investigue el accionar policial, ya que según testigos, hubo un abuso de autoridad, que derivaron en una muerte violenta, aunque las autoridades afirman que se actuó de acuerdo al protocolo.

Todo comenzó durante la noche del domingo 23 de agosto, cuando cerca de las 23, vecinos del barrio El Progreso alertaron al Same de la presencia de un hombre que deambulaba por la calles Talcahuano y Bouchard, aparentemente con un brote psicótico.

“Mi hijo estaba solo en ese momento. Desde hace varios años tiene problemas de consumo. Él trabajaba en el Puerto, se embarcaba como Auxiliar de Máquinas pero cada tanto sufría recaídas. Y ese domingo, más bien unos minutos después de las doce –del lunes- me avisa un vecino que mi hijo estaba muerto en la calle", contó a 0223 Andrea Gutiérrez, la mamá.

La mujer sostiene que "fue todo muy raro": "Cuando llegué desesperada, la policía no me dejó verlo. Había como 15 efectivos, entre ellos una sargento y el Jefe de la comisaría tercera. Y sacaban fotos a los patrulleros, no se para qué".

La mamá pide testigos que la ayuden.

En declaraciones a este medio, Andrea explicó que, según el relato de testigos, su hijo fue atendido en principio por una ambulancia del Same: “Al ver que no corría riesgo su vida, se fueron”. Sin embargo, fuentes consultadas por 0223 confirmaron que el hombre se había tornado agresivo y no había querido recibir atención, que se había negado y rechazado la asistencia.

De acuerdo al protocolo de salud mental, ninguna persona puede ser trasladada en caso de no quererlo: "Nadie puede ser llevado contra su voluntad, ni ser asisitido si no lo permite", aseguraron.

Testigos se comunicaron con la mujer para contarle cómo fue el hecho.

Pero cuando todo parecía terminar, la situación volvió a complicarse. "Vino la policía, llegaron dos patrulleros. Parece que no lo podían reducir, porque mi hijo era grandote, medía 1,90 metros. Los vecinos me dijeron que lo escuchaban gritar «me están matando, tengo asma». Y después otros lo vieron que estaba hablando con dos policías y se desplomó, muerto”, recordó la mamá.

Y prosiguió: “Esa noche, cuando estaba la calle cortada, no me dejaron verlo. Pero luego cuando lo vi horas después, estaba todo golpeado, con hematomas entre las costillas y la cadera. Quiero justicia y saber porqué le pegaron así”, afirmó Andrea.

Se esperan los resultados de la autopsia y la investigación. Foto de archivo 0223.

La causa está caratulada como averiguación de causales de muerte y está a cargo de la fiscalía N°5. Fuentes judiciales confirmaron que los golpes en el cuerpo “existen” pero que en principio no le habrían provocado la muerte.

La mamá de Iván a través de las redes sociales, pide la colaboración de testigos para poder esclarecer el hecho. “Si viste algo, no tengas miedo. Ayudanos a hacer justicia. Tu identidad será reservada. Cualquier dato puede ser clave, tu información nos ayuda. Podés comunicarte de forma anónima a los teléfonos 223 576 1615 o al 223 541 4415", reza el desesperado mensaje.