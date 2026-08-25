El Municipio implementó una nueva modalidad para detectar patentes robadas: a qué número se debe informar

En articulación con el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad, el Municipio incorporó una nueva modalidad de carga al sistema de lectura de patentes (LPR) del Anillo Digital, con el objetivo de detectar con mayor rapidez vehículos que circulen utilizando patentes robadas.

El nuevo mecanismo fue consensuado entre los distintos ámbitos que intervienen en materia de seguridad y justicia y permite sumar una alternativa al sistema LPR. La medida apunta especialmente a los casos en los que las patentes son sustraídas para ser colocadas en otros vehículos, incluso aquellos que hayan sido robados.

En este sentido, la Secretaría de Seguridad habilitó el número de WhatsApp 2236337040 para que los vecinos puedan informar el faltante de una patente y recibir, mediante un mensaje preestablecido, información sobre los canales correspondientes para realizar la denuncia. Una vez efectuada, la patente podrá ser incorporada al sistema de lectura durante un período inicial de 30 días.

Las patentes sustraídas serán detectadas al pasar por el sistema de lectura y emitirá una alerta.

“Si esa patente pasa por un LPR en los próximos 30 días a esta visualización, quiere decir que está siendo utilizada en otro vehículo, potencialmente con fines ilícitos”, señaló el intendente Agustín Neme.

A su vez, el jefe comunal remarcó que el objetivo de la implementación "es dar un mecanismo más rápido y con mayor celeridad a aquellas personas que encuentran que su patente no está en su vehículo”.

El mecanismo funciona a partir de la denuncia correspondiente por el robo o faltante de la patente, ya sea delantera, trasera o ambas. Si un vehículo que utiliza esa numeración es detectado por alguno de los lectores, se generará una alerta que permitirá dar aviso al personal policial para su intervención.

La Secretaría de Seguridad habilitó el número de WhatsApp 2236337040 para que los vecinos puedan informar el faltante de una patente.

La principal ventaja de esta modalidad es que permite transformar una denuncia en una herramienta de prevención, aumentando las posibilidades de detectar rápidamente su utilización en otro rodado y evitando que esa numeración sea empleada para encubrir o facilitar otros hechos delictivos.

Esta nueva funcionalidad se suma al Anillo Digital, el sistema de lectura de patentes que funciona desde 2022 en General Pueyrredon y que permite fortalecer la prevención, agilizar la búsqueda de vehículos y aportar información en tiempo real a las fuerzas de seguridad.