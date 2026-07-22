Incineraron más de 75 kilos de marihuana y casi 1,5 kilos de cocaína

La Unidad Fiscal Mar del Plata, interinamente a cargo del fiscal general Horacio Azzolin, participó el jueves pasado en la incineración de más de 75 kilos de cogollos y plantas de marihuana y casi 1,5 kilos de cocaína. Se trata de la tercera quema de estupefacientes desde la implementación del sistema acusatorio en la jurisdicción, el 7 de abril de 2025.

Según replicó Fiscales.gob.ar, las sustancias fueron secuestradas en el marco de seis investigaciones que concluyeron durante el primer semestre de 2026, y que tramitaron –durante menos de un año– ante la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos y ante el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal.

La diligencia tuvo lugar en el crematorio privado de Miramar, cuyas instalaciones fueron facilitadas por su directora, Elizabeth Brizuela Lena. Intervino personal de la Oficina de Evidencias del Área de Atención Inicial, que conduce el fiscal Carlos Martínez, que contó con la colaboración –en la coordinación con el crematorio– de la oficial inspector de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal Argentina, Tania Omelchenco.

La destrucción de las drogas fue ordenada por el juez de Garantías marplatense, Santiago Inchausti, en el marco de las distintas audiencias de homologación de acuerdos plenos, en las que resultaron condenadas 13 personas –con penas de hasta 4 años y 8 meses de prisión– y de suspensión del proceso a prueba, que alcanzaron a otras tres personas.

Personal de la División Antidrogas y de la División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina junto a efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Prefectura Naval Argentina (PNA) –que custodiaron las sustancias desde su incautación en los distintos allanamientos– trasladaron la droga hasta el crematorio. Allí, la inspectora y el perito del Gabinete Científico Mar del Plata de la Superintendencia de Investigaciones Federales, Verónica Tajes y Guillermo Humberto Sturlini, realizaron el pesaje y el test de orientación sobre el material que fue destruido.