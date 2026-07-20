Construirán rampas en la zona de la Rotonda del Golf para garantizar un corredor accesible

La rotonda del Golf será intervenida con nuevas rampas accesibles para mejorar la circulación peatonal y la inclusión en el espacio público.

El gobierno de Agustín Neme abrió una contratación directa para ejecutar la construcción de nuevas rampas accesibles en la zona de la rotonda del Golf, en Playa Grande, con la finalidad de generar un corredor que facilite la circulación de personas con discapacidad motriz.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $25.176.217 para la contratación de una empresa, con apertura de ofertas el próximo 24 de julio, en el marco de un proyecto destinado a mejorar la accesibilidad del espacio público.

La obra se desarrollará en distintos cruces de la zona de Playa Grande, uno de los sectores más transitados del frente costero marplatense.

El proyecto prevé la construcción y adecuación de rampas sobre distintos cruces peatonales del frente costero para conformar un "circuito accesible" que facilite la circulación de personas con discapacidad y con movilidad reducida, en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada a la legislación argentina.

Según los detalles del pliego, las intervenciones demandarán 90 días y se realizarán en tres sectores estratégicos de la zona de Playa Grande: la esquina de Formosa y la costa, el cruce de Formosa hacia Playa Grande y la intersección de Formosa y Aristóbulo del Valle.

El proyecto contempla la construcción de rampas, la colocación de baldosas podotáctiles y la adecuación de veredas para garantizar recorridos accesibles.

Además, los trabajos incluirán la demolición de rampas y cordones existentes cuando sea necesario, la ejecución de nuevas rampas de hormigón armado, la colocación de baldosas podotáctiles para personas con discapacidad visual, la reparación de veredas y cordones afectados y la adecuación de los niveles para garantizar un recorrido seguro y continuo.

Asimismo, la documentación oficial plantea que la empresa adjudicataria deberá realizar todas las tareas de señalización, vallado y protección de la obra para preservar la seguridad de peatones y vehículos durante la ejecución de los trabajos, así como mantener la limpieza permanente de los sectores intervenidos.

La intervención busca completar un circuito accesible en el entorno de la rotonda del Golf, con una inversión oficial superior a los $25 millones.

La documentación licitatoria establece que el objetivo es completar sectores donde ya existen cruces accesibles para consolidar un recorrido continuo en uno de los puntos más transitados del frente costero marplatense, mejorando las condiciones de accesibilidad y seguridad para todos los usuarios del espacio público.