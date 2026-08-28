Encontraron tres perros muertos y a otro intoxicado: investigan a dos carniceros

El pasado 25 de julio policías de la localidad bonaerense de Bolivar intervinieron en las inmediaciones de las calles La Rioja y Saavedra tras encontrar un recipiente con carne picada contaminada. El personal de Zoonosis había advertido antes el hallazgo de un perro muerto y de otro intoxicado en los alrededores.

El 11 de agosto los hallazgos volvieron a repetirse en el mismo lugar. Dos perros aparecieron muertos presentando características similares. En el registro de las cámaras de seguridad de los depósitos de la zona pudieron identificar a dos hombres a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok, que arrojaban el recipiente en el lugar y se retiraban rápidamente a posteriori.

Ese primer registro sumado a distintos testimonios de vecinos de la zona permitieron a los investigadores avanzar en la localización de los sospechosos. Así fue como llegaron a allanar tres domicilios.

En los procedimientos pudieron secuestrar la Volkswagen Amarok en cuestión, dos teléfonos celulares, prendas de vestir, un equipo DVR y cuatro chips de telefonía. También fueron incautados siete recipientes de insecticida y una picadora de carne.

Los sospechosos

Los hombres son carniceros y fueron identificados como Luis Daniel Mendiburu, de 65 años, y Sebastián Rodrigo Mendiburu, de 44. Los dos fueron notificados de la formación de una causa en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal. La investigación se encuentra caratulada como “Infracción a la Ley 14.346, malos tratos y actos de crueldad a los animales”.

La fiscalía solicitó la detención de los dos imputados, pero el magistrado interviniente resolvió denegar el pedido. Es así que los dos sospechosos están en libertad mientras avanza la investigación. Todos los elementos secuestrados serán sometidos a pericias para reconstruir los procedimientos investigados y establecer así las responsabilidades sobre los involucrados.